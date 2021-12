Nie da się wyplenić ze mnie muzyki – mówi Sara Jaroszyk w rozmowie z Marcinem Cichońskim. W październiku 2021 roku ukazał się jej drugi, solowy album "Neowise". Sara jest wokalistką, autorką muzyki i tekstów, tancerką. Jej twórczość to mieszanka R&B, hip hopu i soulu, a w warstwie tekstowej artystka często zaskakuje bezpośredniością i szczerością.

Dlaczego zdecydowała się wydać samodzielnie płytę, finansując ją z pracy w innej branży? Co najbardziej ceni we współpracy z Jareckim? Dlaczego autentyczność jest dla niej priorytetem w muzyce?

O DEBIUTANCKIEJ PŁYCIE "ŚWIATŁOCIENIE" I SOLOWEJ KARIERZE

Już w wieku 17 lat, zdawałam sobie sprawę, że chcę działać solowo. Mimo, że wtedy jeszcze nie wiedziałam, w jaki sposób chcę pokazać światu moją artystyczną duszę, bo nie znałam do końca siebie.

Zdecydowanie kluczowym momentem było dla mnie wydanie mojej pierwszej, solowej płyty "Światłocienie" w 2018 roku. Dla mnie ten album był bardzo ważnym projektem, bo był pisany świadomie. Ale niestety, nie wszystko poszło w taki sposób, jak mogłoby pójść i ja też wiele się nauczyłam w okresie po wydaniu tej płyty.

Lekcja, którą wyciągnęłam z tego doświadczenia, to, że absolutnie zawsze trzeba podążać za swoją intuicją. Zdecydowanie jestem za tym, żeby słuchać opinii innych ludzi, ale koniec końców, pokazujemy i "sprzedajemy" siebie i swój własny wizerunek. Jeśli nie jest on spójny z tym, jak się czujemy i co chcielibyśmy pokazać, to nie ma sensu i ludzie to wyczują. Dlatego przy projekcie "Neowise" jest już w 100 procentach szczerze i autentycznie – wyjaśnia Sara.

O R&B I PRACY NAD PŁYTĄ "NEOWISE"

Dlaczego zdecydowałam się na R&B, mimo, że nie jest to gatunek popularny w Polsce? Skusiły mnie na to moje serce i intuicja. Stwierdziłam, że nie mogę teraz wybrać dla siebie innej drogi, tylko muszę robić to, co mi w duszy gra.

Zaczynając pracę nad płytą "Neowise", kiedy jeszcze nie wiedziałam tak naprawdę, że to będzie płyta, po prostu robiłam coś, co kochałam, co mnie inspirowało i wynikało absolutnie z potrzeby serca w tamtej chwili. Potem, okazało się, że tego materiału zrobiło się sporo i że jest dobry, więc chciałam go wydać – opowiada Sara.

O ODBIORZE PŁYTY "NEOWISE" I TEKSTÓW PIOSENEK

Mam wrażenie, że naprawdę płyta "Neowise" dużo osiągnęła. Ma dobre recenzje. Przede wszystkim, ludzie jej słuchają i ją udostępniają.

Dziewczyny nagrywają i piszą do mnie prywatne wiadomości. Piszą, że mnie podziwiają za szczerość i otwartość na płycie i w tych tekstach. Dla mnie to jest niezwykle budujące. Myślę, że właśnie o to chodzi każdemu artyście, żeby trafiać do ludzi i mieć od nich feedback, że to ich w jakiś sposób poruszyło – podkreśla Sara.

