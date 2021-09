W najnowszym odcinku podcastu "DGPtalk: Mistrzowie popkultury" Marcin Cichoński zaprasza na subiektywną recenzję dwóch serialowych nowości, które znajdziecie na Netflix: 5. sezonu "Domu z papieru" oraz 3. sezonu "Sex Education".

Który z seriali znalazł się na równi pochyłej, a który nie zawiedzie pokładanych w nim nadziei fanów? Po który z nich warto sięgnąć w zbliżające się jesienne wieczory? Posłuchajcie!

sezon 3. serialu "Sex Education"

Od 17 września 2021 na platformie Netflix dostępny jest 3. sezon brytyjskiego serialu "Sex Education".

Pojawią się w nim nowe postaci, m. in. dyrektorka szkoły Hope Haddon (Jemima Kirke). Wraz z nią do Moordale zawita konflikt między nowoczesnym a konserwatywnym podejściem do edukacji seksualnej. Gdzie leży granica między tym, co trzeba powiedzieć głośno i otwarcie, a tym, o czym lepiej wspominać tylko szeptem?

sezon 5. serialu "Dom z papieru"

Piąty sezon hiszpańskiego serialu "Dom z papieru" został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich ukazała się na Netflix 3 września 2021, premierę drugiej twórcy zapowiadają na 3 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z zapowiedzią twórców jest to sezon finałowy, w którym rozstrzygną się losy Profesora (Álvaro Morte) i jego towarzyszy. Jakie zakończenie tej historii przygotowali dla nas twórcy serialu?

