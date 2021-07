16 lipca 2021 ukazała się płyta "Totem". Gościem Marcina Cichońskiego w podcaście "DGPtalk: Mistrzowie popkultury" jest Jarecki – wokalista i raper, obecny na polskiej scenie muzycznej od 1998 roku. "Totem" to jego trzeci album wyprodukowany wspólnie z DJ BRK, znanym m.in. ze współpracy z Grubsonem.

Jarecki opowiedział nam o współpracy z DJ BRK i wspólnym przejściu od rapu do świata piosenki, swoich muzycznych inspiracjach i najlepszym miejscu na wakacje nad polskim morzem. Posłuchajcie!

O POWSTANIU ALBUMU "TOTEM"

Zawsze staramy się układać kawałki na płycie, żeby one tak spójnie przechodziły. Żeby ten roller coaster wjeżdżał na górę, po czym spadał na dół i staramy się to robić z głową.

Wydaje mi się, że na tym krążku będzie taka sama sytuacja, że będzie się budowało napięcie, po czym będą się pojawiały dźwięki pod nóżkę, do potupania, a później troszkę bardziej do przemyślenia, do nastroju. Wydaje mi się, że ludzie otwarci na muzykę, świadomi docenią tę płytę.

O WSPÓŁPRACY Z DJ BRK

Cała nasza przygoda muzyczna zaczęła się od rapu, od hip hopu. To był wspólny mianownik pomiędzy mną a DJ BRK. Dokopując się do tych pięknych sampli, do tych starych nagrań, w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że warto by było spróbować się w tym odnaleźć i robić po prostu piosenki.

Natomiast w dalszym ciągu, gdzieś z tyłu głowy, tętnią nam te rozwiązania hip hopowe. Dlatego nawet w tych piosenkach, które teraz tworzymy, które już bardzo mocno uderzają w ten świat piosenki – wydaje mi się, że one jeszcze nie do końca są tak skonstruowane jak powinny być, bo ta nasza przygoda z piosenką dopiero się zaczyna i w dalszym ciągu, te aranże są takie hip hopowe bardzo. Przejście z jednej strony na drugą wymaga czasu i pokory, jeszcze dużo musimy zrozumieć, żeby wejść w ten świat.

O SINGLU "CZARODZIEJ"

Nasza muzyka to fantastyczna podróż przez różne gatunki muzyczne. Wydaje mi się, że udało nam się osiągnąć taki fajny groove na tej płycie, że warto jest po prostu zahaczyć dosłownie na moment i posłuchać.

Czego dowodem jest chociażby nasz ostatni singiel "Czarodziej", utrzymany w takim deep soulowym klimacie – to jest początek drogi, ale już widać, że to jest ten kierunek, w którym chcemy iść i którym się jaramy. Jest to ekspresja wydobyta prosto z serca.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!