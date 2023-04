Reklama

Sam proces tworzenia to taki moment uwolnienia i rzeczywiście tam nie mam hamulców. Hamulce pojawiały się w momencie, kiedy przychodziło do decyzji w jaki sposób będziemy pokazywać się publiczności. Wtedy potrzebowałam rzeczywiście wsparcia, zarówno Piotra mojego producenta jak i Kasi, która jest moją menadżerką. Wychodzę z założenia, że jeśli to ja jestem w roli bycia artystą to nie zawsze też będę obiektywna ze wszystkim. Potrzebuje głosu ludu, który powie mi jak się w ogóle czuje z kompozycjami czy z tekstami – mówi Anna Karwan.

Przychodzi taki moment w życiu każdego człowieka, że musi zdać sobie sprawę z tego czy będzie się słuchał innych czy będzie się słuchał siebie. Wyważenie tego bywa trudne, jeżeli jesteś twórcą. Finalnie, jeżeli nie robisz czegoś z serca to nawet jeżeli pięćdziesiąt osób ci powiedziało, że będzie lepiej tak jak oni mówią to i tak nic z tego nie będzie. Będziesz cały czas pod jakąś formą dyktatury – dodaje Anna Karwan

Reklama

Jak wypuściliśmy „Swobodnie” i „Papierosy” to już w ogóle byłam taka super pewna tego, że idę własną drogą. Wtedy przychodzi egzamin, nawet nie wiesz, kiedy ten egzamin przychodzi. Dopóki pozwalasz sobie na to, żeby ten egzamin cały czas przemeblowywał twoje życie, dopóty tak się będzie działo – opowiada Anna Karwan.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!