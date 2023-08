W cyklu podcastów „Świat bankowości polskiej oczyma Krzysztofa Pietraszkiewicza” w ramach DGPTalk Obiektywnie o Biznesie. Szymon Glonek rozmawia z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, polskim ekonomistą, bankowcem. Jak powstawał system bankowy w III Rzeczpospolitej, jak zmieniało się prawo gospodarcze, jak rozwijały instytucje finansowe? Jaką rolę odegrał w tym Związek Banków Polskich?

Jakie trzeba mieć talenty, żeby być prezesem Związku Banków Polskich?

Myślę, że poza cechami osobistymi, umiejętnością negocjowania, skłonnością do kompromisów, wspierania różnych nurtów i działań, które są w procesach transformacyjnych potrzebne, trzeba trafić szczęśliwie na bardzo szczególny okres w życiu kraju. W tym przypadku Polski, w życiu Europy i świata, nie boję się tego powiedzieć. To zbieg okoliczności, to zgromadzenie ludzi, którzy chcieli dokonać poważnych zmian w naszym kraju, żeby rozkwitała przedsiębiorczość, żeby rozwijały się talenty wielu osób. Żeby efektywność działań gospodarczych była jak największa, żeby wzrastała konkurencyjność polskiej gospodarki i żeby wprowadzić mechanizmy budujące dobry klimat i dobre warunki do działań wspólnych, do budowy dobra wspólnego. Dobro wspólne to państwo, to jego instytucje, to kapitał społeczny. Część dobra wspólnego to także silne odpowiednio do potrzeb gospodarczych instytucje finansowe, klimat budujący skłonność do oszczędzania wśród obywateli, do inwestowania, do kształcenia się – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz.

Lata 80., czas przełomu

Pamiętam rozmowy, którym przewodniczył od strony rządowej Aleksander Kwaśniewski jako szef Komitetu Społeczno-Politycznego. Po stronie przedstawicieli opozycji demokratycznej był pan profesor Wiesław Chrzanowski, późniejszy marszałek Sejmu, pan profesor Andrzej Stelmachowski, późniejszy marszałek Senatu i pan mecenas Jan Olszewski, późniejszy premier. Natomiast po stronie rządowej w rozmowach poza przewodniczącym Aleksandrem Kwaśniewskim, późniejszym prezydentem udział brał Ryszard Kalisz i ja. W czasie rozmów wypracowaliśmy formułę udostępniania paszportów wszystkim Polakom, którzy chcieli paszport uzyskać. Ta sprawa była bardzo wówczas ważna – wspomina Pietraszkiewicz.

Prawo do stowarzyszania się i tworzenia związków samorządu gospodarczego

Rozmawialiśmy także w tym samym gronie o prawie do zrzeszania się, do stowarzyszania. Wtedy zapadła decyzja o przygotowaniu ustawy o stowarzyszeniach. Jeszcze jedna ważna inicjatywa to prawo o izbach gospodarczych, prawo tworzenia związków samorządu gospodarczego. Parę miesięcy później te ustawy zostały przyjęte, zaakceptowane i wdrożone. Mogę powiedzieć, że w ten sposób poniekąd stałem się „specjalistą od izb gospodarczych, ale także od stowarzyszeń” – dodaje Krzysztof Pietraszkiewicz.