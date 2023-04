Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie” jest Przemysław Palacz z PSMM Monitoring & More.

Jak znaleźć informacje o sobie w internecie?

Jak sprawdzić firmę w internecie?

Jak sprawdzić co się mówi o firmie w internecie?

To nad czym pracujemy, to przewidywanie ewentualnych skutków tego, co się w przestrzeni medialnej ukazuje. Zbierając dane ze wszystkich mediów, bo wspomniał pan o internecie, my jednak analizujemy ze wszystkich rodzajów mediów, które się ukazują w naszej przestrzeni. Z radia, z telewizji, prasy, internetu i social mediów, bo social media niby w internecie, ale to jednak jest inna forma, inne podejście do tych danych. Staramy się z tych danych wychwycić informacje o ewentualnych kryzysach. Czym są kryzysy? Dla każdej firmy kryzys jest czymś innym, my staramy się szukać anomalii. Nie tylko takich prostych anomalii, które wskazują o tym, że o danej firmie pisze się więcej w danym momencie. W warstwie językowej, w dodatkowych elementach, do których klasyfikatory przygotujemy, staramy się wyszukiwać elementy, które mogą być dla klienta sygnałem o tym, że coś dzieje się z jego produktem – mówi Przemysław Palacz.

Każde z mediów ma inną charakterystykę, w jednych opisy są długie, w drugich treści są bardzo krótkie i o innej charakterystyce. Możliwość zrealizowania tego projektu wiąże się z tym, że dysponujemy ogromnymi zbiorami danych. W połączeniu z wiedzą, z doświadczeniem Politechniki Wrocławskiej dla tych danych jesteśmy w stanie przygotować modele wyszukiwania anomalii – dodaje Przemysław Palacz.

