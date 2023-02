Co to jest rękojmia?

Czym jest niezgodność towaru z umową?

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca w związku z nowelizacją ustawy o prawach konsumenta?

Jakie prawa przedsiębiorcy nabyli w związku z nowelizacją?

Znowelizowana ustawa o prawach konsumenta wyłączyła stosowanie rękojmi z kodeksu cywilnego do umów konsumenckich, przede wszystkim do tak zwanej sprzedaży B2C, jednocześnie wprowadziła nowy reżim odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość sprzedanego towaru, tak zwaną odpowiedzialność przedsiębiorcy za niezgodność towaru z umową. Jest to poniekąd powrót do rozwiązania systemowego, które obowiązywało przed 2014 rokiem, gdzie odpowiedzialność sprzedawcy za jakość sprzedanego towaru uregulowana była w odrębnej ustawie – mówi Olga Gerlich.

Ta nowa odpowiedzialność, odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, jest poniekąd analogiczna do dotychczasowej odpowiedzialności przedsiębiorcy za wady fizyczne i prawne towaru, ale jednocześnie wprowadza w stosunku do tego poprzedniego reżimu dużo zmian – dodaje Olga Gerlich.

