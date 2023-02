Kto może pracować zdalnie?

Ile dni pracy zdalnej w 2023 roku przysługuje?

Czy pracownik ma prawo odmówić pracy zdalnej?

Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?

Jeżeli chodzi o nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej to w tej chwili mamy stworzone trzy definicje pracy zdalnej, to znaczy mamy pracę zdalną która jest pełną całkowitą pracą zdalną, czyli 100% pracy pracownik wykonuje zdalnie. Mamy tak zwaną pracę zdalną częściową, która w tej chwili zaczęła nazywana być już powszechnie pracą hybrydową, czyli część z miejsca pracy a część z innego miejsca ustalonego z pracodawcą oraz praca zdalna okazjonalna czyli w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek pracownika złożony do pracodawcy i wymiarze nie większym niż 24 dni w roku czyli tak naprawdę mniej niż 2 dni w miesiącu – mówi Joanna Rutkowska.

Pracodawca musi zapewnić danemu pracownikowi niezbędne materiały i narzędzia w tym urządzenia techniczne żeby on pracę zdalną wykonywać, odpowiadać musi za instalację, serwis i konserwację tych narzędzi, ponosić i to jest jasno zapisane w ustawie, musi ponosić koszty pracy zdalnej, które są określone jeżeli chodzi o energię elektryczną i połączenia teleinformatyczne czyli po prostu koszty internetu. Być może również inne koszty jeżeli jest to uzgodnione i zapisane w regulaminie – dodaje Rutkowska.

Pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej oczywiście z założeniem że wykonywana praca jest możliwa do realizacji tej pracy zdalnej rodzicom wychowującym dzieci do 4 roku życia. No i tu kolejne zagadnienie się pojawia i pytanie czy obojgu rodzicom czy tylko jednemu z nich? (…..) Dotyczy to również rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dotyczy to pracownic w ciąży, dotyczy to również pracowników którzy są opiekunami członków rodzin z orzeczeniem o niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania - mówi Joanna Rutkowska.

