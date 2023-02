Jak działają tanie linie lotnicze?

Na czym zarabiają tanie linie lotnicze?

Czy w dzisiejszym świecie, w obecnej sytuacji gospodarczej tanie linie lotnicze są jeszcze tanie?

Myślę, że jak porównamy je z tak zwanymi tradycyjnymi liniami lotniczymi, jak najbardziej nadal są tanie. Oczywiście tak jak wszystkie branże branża lotnicze również w tej chwili mierzy się z wzrostami cen paliwa, energii, inflacją, co oczywiście przekłada się też na ceny biletów natomiast wbrew temu co słyszymy to nie jest tak że kończy się era tanich linii lotniczych. Ceny będą rosły, natomiast my mówimy o wzroście na poziomie maksymalnie moim zdaniem 5, 10 € na przestrzeni 4, 5 lat. Biletów za 19 zł może być trochę mniej, natomiast nadal będziemy najtańszymi liniami lotniczymi dostępnymi dla konsumentów – mówi Alicja Wójcik – Gołębiowska

Jeśli chodzi o Ryanair my byliśmy cały czas przygotowani do powrotu z uziemienia pandemicznego. Jako chyba jedyna firma praktycznie nie ograniczyliśmy zatrudnienia albo ograniczyliśmy je na bardzo niskim poziomie, byliśmy gotowi w każdej chwili, żeby nasza flota ponownie wzniosła się w niebo. Cała obsługa naziemna, piloci, cały czas podlegali ćwiczeniom, treningom, szkoleniom, tak aby cały czas również ich wszystkie zezwolenia były jak najbardziej aktualne. W momencie, kiedy tylko zostały zniesione restrykcje mogliśmy z powrotem wznieść się w niebo – dodaje Wójcik – Gołębiowska

