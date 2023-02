Czym jest dla nas praca? Czego oczekujemy od pracy? Co chcielibyśmy osiągnąć w pracy? Czym jest szczęście w pracy, czy praca może dać człowiekowi szczęście? Zastanawialiście się kiedyś państwo nad tymi pytaniami?

Szczęście w pracy – co to znaczy?

Myślę, że dla każdego oznacza ono trochę co innego. Szczęście można łączyć nieco z zadowoleniem, ale wydaje mi się, że szczęście jest pojęciem nieco mocniejszym. Do tej pory bardziej utożsamianym z takim dobrostanem, bardziej z życiem prywatnym, Cieszę się że za pomocą naszego badania promujemy też taką ideę że w pracy również można być szczęśliwym.

Czy Polacy są szczęśliwi w pracy?

Jesteśmy szczęśliwi umiarkowanie. Badaliśmy ten poziom szczęścia w skali od zera do 10 i on w tym roku wyniósł 6,9, więc moim zdaniem jest nieźle mimo wszystko jak na nasz kraj w którym jak wiemy lubimy sobie ponarzekać ale oczywiście jest jeszcze spore pole do poprawy, ten wynik już był w zeszłym roku na przykład wyższy.