Czym jest Kombinat Konopny?

– Jest to spółka, która robi dość dużo rzeczy. Normalnie przywykliśmy myśleć o biznesie, jako wchodzimy na jakimś etapie dojrzałości i robimy jakąś jedną czynności i wychodzimy, czytaj kupujemy mąkę, pieczemy z niej chleb, jesteśmy piekarnią. Kombinat Konopny ma zadanie dość ambitne, czyli odbudowę polskiego przemysłu konopnego. Brzmi to oczywiście górnolotnie, być może zahaczając o patetycznie, nie mniej jednak, prawda jest taka, że ta branża była w Polsce ogromnym sektorem gospodarki. To były dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy miejsc pracy, dziesiątki tysięcy hektarów, kilkanaście ogromnych zakładów przetwórczych w całej Polsce i wszystkie efekty mnożnikowe, czyli jeśli mamy jeden zakład, to są jego dostawcy, odbiorcy, po kolei wszyscy – mówi Maciej Kowalski.

– Mamy dwie odnogi działalności: zielarska i włókienniczą. Zielarska to jest CBD, co jest tematem powszechnie znanym, to są tak naprawdę, w tej chwili z badań wynika, że ponad 1,5 miliona Polaków, używa tego regularnie. Już możemy mówić o czymś, jeżeli nie o powszechnym, to przynajmniej rozpoznawalnym. Mając 20 lat doświadczenia w branży widzę ogromną dynamikę tego, jeszcze 6-8 lat temu to było kompletne novum. Mało kto o tym wiedział, mało kto tego używał – dodaje Maciej Kowalski.

Maciej Kowalski – Kombinat Konopny S.A.