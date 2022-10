Czym jest idea 3W?

– 3W to: woda, wodór, węgiel. To jest inicjatywa, czy też idea wręcz, która skupia się wokół współzależności tych trzech zasobów: woda, wodór i węgiel (rozumiany w zastosowaniach nieenergetycznych) . Są to zasoby życia, wszyscy mamy świadomość, że jeżeli połączymy zasoby wody, wodoru i węgla we wszechświecie to tak naprawdę mamy 90% materii. Skupienie się na tych 3 zasobach nie jest przypadkowe, bo one stanowią zasoby przyszłości i od ich zrównoważonego wykorzystania zależy nasza przyszłość. Inicjatywa 3W dostrzegając silne zależności między tymi 3 zasobami, też dostrzega ich potencjalną synergiczność – mówi Adam Żelezik.

Reklama

– Mówiąc o idei 3W to tak naprawdę mówimy wspieraniu innowacji. Mamy domenę, w której się poruszamy, czyli te zasoby, o których mówiłem, ale to jak chcemy oddziaływać i jakie efekty chcemy osiągnąć to jest przede wszystkim wparcie innowacji. Wsparcie innowacji z jednej strony rozumiane jako ochrona własności intelektualnej, z drugiej strony to wsparcie procesów komercjalizacyjnych – dodaje Adam Żelezik.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Adam Żelezik – Dyrektor Departamentu 3W w Banku Gospodarstwa Krajowego.