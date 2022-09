Co czeka rynek pracy?

– Decyzje przedsiębiorców, ale również sektora publicznego, rządu, czy samorządu na temat zatrudniania ludzi są opóźnione w stosunku do cyklu gospodarczego. Kiedy koniunktura się poprawia, firmy dość nieśmiało zatrudniają pracowników, ciągle nie są pewne tej perspektywy, zaś kiedy koniunktura się pogarsza, czy nawet załamuje to decyzje o zmianach zatrudnienia zapadają dopiero wtedy kiedy możemy oszacować, jak duży i trwały będzie ten wpływ na działalność konkretnej firmy, czy konkretnego urzędu – mówi Kamil Sobolewski.

– Biorąc pod uwagę, że spowolnienie aktywności gospodarczej następuje z dosyć wysokiego poziomu w Polsce, przypomnijmy wzrost PKB był powyżej 8% w pierwszym kwartale, ponad 5% w drugim kwartale, to decyzje o ograniczeniu zatrudnienia, czy nawet o zatrzymaniu wzrostu zatrudnienia, one zapadają w stosunku do spowolnienia gospodarczego z pewnym opóźnieniem – dodaje Sobolewski.

Kamil Sobolewski – główny ekonomista Pracodawców RP