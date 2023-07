Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Pierwsze półrocze tego roku było dosyć niepokojące, jeżeli chodzi o liczbę niewypłacalności przedsiębiorstw w ujęciu rok do roku. Nastąpił bardzo duży wzrost aż o 142 proc. Zazwyczaj w naszych raportach posługujemy się spojrzeniem do poprzedniego analogicznego okresu roku ubiegłego. Tym razem położyliśmy nacisk na porównanie z poprzednim półroczem, czyli z drugim półroczem 2022 roku. Było to spowodowane tym, że rok temu, mieliśmy wprowadzony Krajowy Rejestr Zadłużonych, a w zasadzie jego część, która jest onlinenowa. Na początku były problemy techniczne z wprowadzaniem różnego rodzaju postępowań do KRZ-etu. Ten aspekt techniczny spowodował, że mieliśmy zaniżoną bazę – mówi Grzegorz Sielewicz.

Postępowania restrukturyzacyjne

Analizujemy dane od wielu lat, w tym także, od kiedy postępowania restrukturyzacyjne zarówno sądowe, jak i pozasądowe zostały wprowadzone. Niestety muszę przyznać, że w wielu przypadkach widzimy, że jest to po prostu kupowanie czasu. Niektóre z firm widzą, że już są w na tyle trudnej sytuacji płynnościowej, że bardzo ciężko będzie im się podnieść, że bardzo ciężko będzie im wrócić do prowadzenia efektywnej działalności biznesowej, a mimo to nie występują o upadłość, tylko jeszcze kupują czas. Jeszcze próbują rozwlec ten proces. To jest niestety niemały procent wszystkich postępowań. Ogólnie oceniłbym te zmiany, które zostały wprowadzone na przestrzeni ostatnich lat, jako bardzo pozytywne, wreszcie mamy nie tylko upadłości, ale też środki zaradcze. Środki, które mogą pomoc firmom i które pozwolą, powrócić im do biznesu – dodaje Sielewicz.