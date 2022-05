Reklama

Smart Barometr 2022

Smart Barometr 2022 to raport zrealizowany przez Digital Care przy współpracy z firmą badawczą Kantar. Wyniki badania pokazują, że 40 proc. badanych Polaków posiada smartfon wart więcej niż 1000 zł. 60% Polaków korzysta ze słuchawek bezprzewodowych a niemal 2/3 ma smartwatch lub smartband zintegrowany ze swoim smartfonem. Coraz popularniejszy staje się także najmem urządzeń.

– Badanie przeprowadziliśmy wyłącznie na posiadaczach smartfonów. Grupa wiekowa badanych to przedział od 18 do 60 lat, łącznie przebadaliśmy ponad 1000 osób. Około 97% ludzi w Polsce posiada smartfony. To co w badaniu także sprawdziliśmy to liczbę osób używających więcej niż jednego smartfona i to jest bardzo ciekawe, bo około 30% Polaków używa więcej niż jednego smartfona. 23% procent badanych używa 2 smartfonów (domyślamy się, że chodzi o telefony służbowe), ale aż 4% badanych używa na co dzień 3 smartfonów, a 1% użytkowników smartfonów korzysta z 4 urządzeń – mówi Anna Kozłowska-Pietraszko.

– Zapewne każdy z tych telefonów służy do trochę innych celów. Są to w większości cele służbowe albo są osoby, które używają kolejnych telefonów do dzwonienia za granicę, mają jakąś inną kartę w tych telefonach – dodaje Kozłowska-Pietraszko.

Anna Kozłowska-Pietraszko - dyrektor komunikacji w Digital Care sp. z o.o.