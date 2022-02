Reklama

Reklama

– Prowadzenie największej organizacji pracodawców w Polsce to duże wyzwanie. Organizacja zrzesza tysiące podmiotów gospodarczych, a żyjemy w niezwykle trudnych czasach jeżeli chodzi o tzw. środowisko prowadzenia biznesu. Gdzie nie spojrzymy same ryzyka, same trudności i wszechogarniający bałagan. Mówię konkretnie w kontekście Polskiego Ładu, przez sytuację pandemiczną, po sytuację międzynarodową. Wszystko to powoduje, że przedsiębiorcy, członkowie naszej organizacji zgłaszają szereg problemów jednocześnie oczekując, że nasza organizacja będzie ich realnym ambasadorem – mówi o swojej organizacji i stojącymi przed nią największymi wyzwaniami Rafał Baniak, Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

– Sytuacja pandemiczna i związane z nią ograniczenia, w tym w wersji skrajnej w postaci lockdownów, to najgorsze, co mogło się przytrafić. Naruszyło to procesy w firmach produkcyjnych, usługowych, zerwało wiele łańcuchów dostaw. To jest dzisiaj bardzo trudne do odbudowania. To co jest szczególnie istotne, na co jako Pracodawcy RP zwracamy uwagę to jest przewidywalność, umiejętność komunikowania, co się może wydarzyć przy zmianie określonych parametrów zjawisk pandemicznych. Nie chcę przypominać zamykania cmentarzy z dnia na dzień. Ludzie muszą się móc przygotować do zmian – mówi Baniak.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Rafał Baniak – Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Telakces.com