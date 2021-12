Na początku grudnia 2021, sejm skierował do dalszych prac rządowy projekt ustawy, dotyczącej tzw. tarczy antyinflacyjnej. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że jej celem jest "ochrona Polaków przed inflacją, która ma wiele przyczyn, a jej źródła znajdują się przede wszystkim za granicą".

Jakie są przyczyny obecnej inflacji w Polsce? Jak inflacja wpływa na kondycję polskiej gospodarki? Na czym polega spirala płacowo-cenowa?

Te kwestie w rozmowie z Szymonem Glonkiem (Infor.pl) wyjaśnia dr Wojciech Warski. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie". Partnerem podcastu jest aplikacja upday.

Czy zduszenie inflacji może zahamować również gospodarkę?

Oczywiście, trzeba pamiętać, że każda strategia ma skutki uboczne. O ile oczywiście ma się strategię, bo na razie, w moim odczuciu, rządzący nie posiadają żadnej strategii. W kontekście skutków ubocznych, zawsze kluczowe jest jednak pytanie, co jest gorsze: lekarstwo czy choroba?

Na razie, w Polsce, mamy chorobę o nazwie "inflacja" i wiemy, że jeżeli będzie się ona zwiększała przy zachowaniu obecnej dynamiki wzrostu, to za chwilę osiągnie poziom dwucyfrowy. A taki poziom na pewno fatalnie wpłynie na gospodarkę.

Tym bardziej, że polska gospodarka jest w dużej mierze uzależniona od importu kooperacyjnego. Tu zaczynamy mieć dodatkowe rozważania o utracie wartości waluty w rozliczeniach międzynarodowych – mówi dr Wojciech Warski.

Jak inflacja wpływa na import i eksport?

Inflacja powoduje, że złotówka jest nie tylko mniej warta na rynku wewnętrznym, ale jest również gorzej notowana w stosunku do walut europejskich. Jest mniej warta w stosunku do euro i dolara. W tym momencie zaczynają się perturbacje gospodarcze i wyścig w imporcie kooperacyjnym.

Teoretycznie, ze słabszej złotówki powinni cieszyć się eksporterzy, bo dostaną tych złotówek więcej. Jednak pamiętajmy, że przedtem muszą kupić materiały, zamrozić większe pieniądze, aby coś wyprodukować z materiałów importowanych – podkreśla dr Warski.

Czym jest spirala płacowo-cenowa?

Spirala inflacyjna, tzw. spirala płacowo-cenowa, jest fatalnym zjawiskiem, które przy inflacji natychmiast się rozkręca.

Pracownicy przychodzą do pracodawcy i mówią, że ich pensje, nawet po podwyżkach popandemicznych, są obecnie mniej warte i chcą kolejnych podwyżek. Oczywiście, sam jestem pracodawcą i nie mam pretensji do pracowników, rozumiem to. Mam za to pretensje do sterników naszej gospodarki, że tak długo kompletnie nic nie robili ze zjawiskiem inflacji, na którym zarabiał budżet.

Następnie spirala inflacyjna się rozkręca: płace nakręcają ceny, a w związku z tym, wyższe ceny powodują, że jest inflacja, natomiast inflacja powoduje wyższe żądania płacowe. To właśnie jest ta spirala, dodatnie sprzężenie zwrotne, które potencjalnie może zniszczyć gospodarkę – twierdzi dr Wojciech Warski.

Wojciech Warski – przewodniczący Platformy Gospodarka Przyszłości, członek Rady Pracodawców RP. Dr inż. nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1990 r. przedsiębiorca, obecnie m.in. prezes firmy informatycznej Softex Data SA.