W poniedziałek, 6 grudnia 2021, odbędzie się konferencja "Pełno(s)prawni w pracy", organizowana przez INFOR PL oraz Fundację Aktywizacja. Wydarzenie poświęcone jest sytuacji osób z niepełnosprawnością (OzN) na otwartym rynku pracy, a jego celem jest ukazanie perspektywy zarówno pracowników, jak i pracodawców, na temat wyzwań i korzyści, jakie niesie ze sobą zatrudnianie OzN.

Te kwestie porusza także ebook (wkrótce również w formie audiobooka), pt. "Na barykadach. O uwalnianiu potencjału osób z niepełnosprawnościami", którego inspiracją była historia zawodowa Igi Jendrych. Czy sukces zawodowy jest dla każdego? Dlaczego wiara we własne siły jest kluczowa?

Gośćmi Szymona Glonka (Infor.pl) w najnowszym odcinku podcastu "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" są Iga Jendrych, Specjalista Komunikacji i Edukacji CSR w LOTTE Wedel oraz Wojciech Medyński, aktor filmowy i teatralny. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

Pani Igo, jak wyglądało Pani wejście na otwarty rynek pracy?

Nie zliczę, ile razy to w życiu usłyszałam: "to się nie da, to się nie może udać".

Dlaczego? Ponieważ od urodzenia zmagam się z mózgowym porażeniem dziecięcym, w skrócie: MPD. Czterokończynowym, spastycznym – to dla znawców tematu będzie już jasne. A dla pozostałych osób, w dużym skrócie wyjaśnię, że jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową w stopniu znacznym, co powoduje, że na co dzień do tzw. codziennego funkcjonowania potrzebuję stałego wsparcia osób trzecich.

Ale ponieważ mój znajomy wymyślił powiedzenie: "jak się nie da, jak się da", to ono przyświeca mojemu życiu. A moje główne motto brzmi: szukaj szans w trudnościach, a nie trudności w szansach.

Obiektywnie rzecz biorąc, niepełnosprawność jest trudnością. To trzeba sobie powiedzieć wyraźnie: życie z niepełnosprawnością jest trudne. Wymaga wiele wysiłku i poświecenia, a także przepłakanych w poduszkę nocy czy dni. Ale to nie znaczy, że czasami nie jest szansą. Dla mnie stała się szansą sześć lat temu, kiedy wkroczyłam na otwarty rynek pracy, do tzw. biznesu i świata HR – opowiada Iga Jendrych.

Na czym obecnie polega Pani praca?

Jestem Specjalistą Komunikacji i Edukacji CSR w firmie LOTTE Wedel. Z racji niepełnosprawności potrzebuję pracy zdalnej, czyli ja jestem na home office od sześciu lat, a nie od dwóch, jak duża część świata w obecnych, pandemicznych realiach.

W mojej codziennej pracy, tworzę mnóstwo różnych tekstów. Zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Dla naszych pracowników piszę teksty do newsletterów, akcji czy mailingów. Jeśli chodzi o komunikację zewnętrzną, publikuję na naszym firmowym profilu na LinkedIn.

Odnośnie działania z zakresu CSR, to w piątek, 3 grudnia 2021, oficjalnie uruchomiliśmy w Wedlu na zewnątrz program "Czekosprawni", którego jestem liderką, z czego bardzo się cieszę. Jest on ukierunkowany na zwiększanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – wyjaśnia Iga Jendrych.

Panie Wojciechu, dlaczego zdecydował się Pan na nagranie audiobooka "Na barykadach"?

Myślę, że można wskazać dwa główne powody. Po pierwsze, obecnie gram w spektaklu "Wymieszani posortowani, czyli czarno to widzę" w reżyserii Ewy Kasprzyk, który mocno porusza temat różnorodności. Jest to spektakl komediowy, jego pomysłodawczynią była Omenaa Mensah i jej fundacja.

Jest to świetna komedia, napisana przez Marcina Szczygielskiego. Ale to z czym się spotkałem i co jest cudowne, to fakt, że ludzie świetnie się bawią w teatrze, ale wychodząc pozostaje z nimi temat tolerancji na wielu poziomach. Jedną z postaci jest tu osoba z niepełnosprawnością: tancerka, która uległa wypadkowi i porusza się na wózku. Ten temat również nam, aktorom, wiele rzeczy uzmysłowił. Koleżanka, podczas pracy nad tą rolą, spotkała się z osobami, poruszającymi się na wózkach i rozmawiała z nimi m.in. o sposobie komunikacji. O tym, jak istotna jest kwestia nazewnictwa i samego języka, którego używamy.

W tym spektaklu dotykamy kilku aspektów tolerancji lub jej braku i to jest dokładnie to, o czym Pani Iga mówi w kontekście niepełnosprawności: to, że ktoś pochodzi z innego kraju, nie definiuje jaką jest osobą. To tylko pewien aspekt, a nie definicja kim jest.

Drugim powodem mojej decyzji było to, że od jedenastu lat zajmuje się improwizacją teatralną, gdzie główną zasadą jest zasada akceptacji, czyli: "tak i", nie: "tak, ale". Na pewno nie słowo "nie". W improwizacji uczymy się tego, że z każdej sytuacji jest wyjście i żeby skoncentrować się na budowaniu i szukaniu rozwiązań, a nie stawianiu blokady. Otwieramy się na drugiego człowieka i uczymy się empatii.

Dlatego z tak wielką ochotą i przyjemnością, gdy zostało mi zaproponowane użyczenie głosu do audiobooka "Na barykadach. O uwalnianiu potencjału osób z niepełnosprawnościami", jedyną odpowiedzią mogła być odpowiedź: tak, oczywiście.

Mam nadzieję, że mój mały wkład pozwoli temu tekstowi dotrzeć do większej liczby osób z niepełnosprawnością i historia Pani Igi da im odwagę, taką iskierkę nadziei, jeżeli do tej pory nie odważały się wychodzić z inicjatywą szukania pracy, bo zakładały, że "się nie da" – opowiada Wojciech Medyński.