Od 8 listopada 2021 r. można składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną, czyli odciskami palców. Z danych urzędowych wynika, że od 8 listopada do końca 2021 roku około 100 tysięcy osób powinno wymienić dowody z uwagi na utratę ważności obecnego dokumentu, a ponad 17 tysięcy osób złożyć wniosek z powodu ukończenia 18 lat.

Dlaczego UE wprowadziła nowe dowody? Czy wymiana dowodu jest płatna? Do kiedy mamy na nią czas? Czy wniosek o nowy dowód można złożyć on-line?

Te kwestie, w rozmowie z Szymonem Glonkiem (Infor.pl), w najnowszym odcinku "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" wyjaśnia Anna Worwa, Dyrektor Sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Ariadnext. Zapraszamy do odsłuchania podcastu!

Dlaczego w 2021 roku wprowadzono nowe dowody osobiste?

Jeżeli spojrzymy na historię dowodów tożsamości, widać, że znacznie ewoluowały od momentu ich powstania, czyli od lat 20. XX wieku.

Natomiast w ostatnich latach, ta ewolucja dość mocno przyspieszyła, co jest spowodowane kilkoma czynnikami. Głównym i wiodącym nurtem jest tu upowszechniona digitalizacja.

To, co nas spotkało w 2020 roku, czyli pandemia COVID, niezmiernie przyspieszyło i zmieniło naszą perspektywę postrzegania i to, w jaki sposób funkcjonujemy i korzystamy z różnych, zdalnych dostępów.

Obecna zmiana dowodów w Polsce wynika wprost z regulacji Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2019 roku, która została przygotowana w oparciu o prognozy i diagnozy, związane z bezpieczeństwem obywateli – wyjaśnia Anna Worwa.

Czy upowszechniona digitalizacja wiąże się z jakimiś zagrożeniami?

Tak, ponieważ świat przestępczy również się zmienił i wzmocnił. Jeśli analizujemy tylko i wyłącznie 2020 rok, skala oszustw i przestępczości gospodarczej wzrosła około 47 procent. Jestem przekonana, że w 2021 roku, będzie to jeszcze więcej. Ponad 60 procent oszustw związanych jest z kradzieżą tożsamości. Jest to drugi, pod względem wysokości, poziom takich incydentów, zgłoszony w przeciągu 20 lat.

Tak więc, zmiany dotyczące dowodów osobistych są odpowiedzią Unii Europejskiej na zmieniające się zagrożenia. Mają one na celu, przede wszystkim, zabezpieczenie obywateli przed podrobieniem i kradzieżą ich tożsamości – podkreśla Worwa.

Czy w przyszłości dowody cyfrowe zastąpią ich obecną, fizyczną formę?

Myślę, że jesteśmy coraz bliżej momentu, w którym będziemy mieć swoją cyfrową tożsamość w sieci, która będzie nam ułatwiać funkcjonowanie i nie będziemy potrzebowali fizycznych, plastikowych kart, do tego, aby się zidentyfikować.

Patrząc na obecne telefony komórkowe oraz identyfikację za pomocą elementów bezpiecznych, które są w nich zaszyte, można łatwo wyobrazić sobie jak bardzo świat może posunąć się do przodu w tym obszarze.

Jeśli ktoś ma smartfon, to często korzysta już z identyfikacji biometrycznej, identyfikacji za pomocą twarzy czy kciuka lub z wchodzącej teraz na rynek, identyfikacji za pomocą tęczówki. Może być to także kombinacja kilku tych elementów – mówi Worwa.

Anna Worwa – Dyrektor Sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Ariadnext. Temat nowych technologii i bezpieczeństwa w sieci towarzyszy jej właściwie od początku zawodowej kariery. Doświadczenie zdobywała pracując w takich firmach jak IDEMIA, Feedzai czy IBM, obserwując trendy i rozwój procesu cyfrowej transformacji.