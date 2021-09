Autorzy Polskiego Ładu deklarują, że jest to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, który ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Co to jednak oznacza w praktyce? Jakie będą konsekwencje gospodarcze Polskiego Ładu? W jaki sposób przedsiębiorcy mogą przygotować się na jego wprowadzenie?

Te kwestie w rozmowie z Szymonem Glonkiem (Infor.pl) wyjaśnia Wojciech Warski. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Jakie będą konsekwencje gospodarcze Polskiego Ładu?

Wszystko w tym programie podporządkowane jest efektom propagandowym, a nie rzeczywistym celom gospodarczym w jakiejś perspektywie, już nawet nie mówię: długoterminowej, bo o tym to już dawno wszyscy zapomnieli w Polsce, żeby cokolwiek planować długoterminowo, ale nawet średnioterminowo – stwierdza Wojciech Warski.

Jak przedsiębiorcy mogą się przygotować do wprowadzenia Polskiego Ładu?

W tej chwili przygotowanie się do tego jest praktycznie niemożliwe. Bo nie ma takiego przedsiębiorcy, który by mógł poświęcić 90% swojego czasu na studiowanie kolejnych iteracji, kolejnych wersji tych pomysłów rządowych. Bo przecież one się drastycznie w ciągu ostatniego pół roku zmieniały, od kompletnie idiotycznych do trochę mniej, za to bardziej skomplikowanych.

W związku z tym, przedsiębiorcy stoją przed zadaniem prawie że niewykonalnym: dobrego zrozumienia tego, co czeka ich w przyszłym roku. I same decyzje o tym, w jakiej formie opodatkowania będą chcieli funkcjonować od 1 stycznia 2022 roku, nawet na tę kluczową decyzję będą mieli praktycznie tylko miesiąc. Przez grudzień będą mogli nad tym myśleć i nie jest to ani długi czas, ani wystarczający na podjęcie tak kluczowej decyzji – podkreśla Warski.

Czy Polski Ład oznacza reformę systemu podatkowego w Polsce?

Cała tragedia Polskiego Ładu polega na tym, że on nie tworzy żadnego systemu. To jest naszywanie kolejnych łat na, i tak cholernie skomplikowany, system podatkowy. System, zawierający mnóstwo rożnego rodzaju wykluczeń, czasami sprzeczności – mówi Warski.

Wojciech Warski – przewodniczący Platformy Gospodarka Przyszłości, członek Rady Pracodawców RP. Dr inż. nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1990 r. przedsiębiorca, obecnie m.in. prezes firmy informatycznej Softex Data SA.