Gościem podcastu "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Wojciech Dudziński, który w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) wyjaśnia co jest celem ustawy i kto może odwiedzić przedsiębiorcę o 6 rano w domu.

Co znajdzie się w ustawie o ochronie sygnalistów?

Ustawa zostanie wdrożona zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, do 17 grudnia 2021, więc czasu już jest mało i trwają intensywne prace nad tą ustawą. Oczywiście, ustawa musi się odnosić do tej dyrektywy, stąd wiadomo co będzie w ustawie.

Celem tej ustawy i celem dyrektywy Unii Europejskiej, która musi być wdrożona we wszystkich krajach Unii, jest ochrona sygnalistów, czyli osób zgłaszających nadużycia. To mogą być nadużycia: finansowe, związane z ochroną środowiska, itd. – tłumaczy Dudziński.

Jakich przedsiębiorstw dotyczy ustawa o sygnalistach?

W Polsce dotyczy to w pierwszej kolejności firm, zatrudniających powyżej 250 osób, a po dwóch latach [w grudniu 2023] – zatrudniających powyżej 50 osób oraz też jednostek samorządu administracyjnego.

Na czym polega ochrona sygnalistów?

Ochrona sygnalistów ma dwa aspekty. Po pierwsze, wskazane firmy muszą wdrożyć bezpieczne kanały zgłoszeniowe, czyli takie kanały, gdzie ta osoba nie będzie się bała zgłaszać nadużycia. W praktyce i zgodnie z doświadczeniem, tak naprawdę chodzi o anonimowe kanały zgłoszeniowe, bo wtedy zgłaszający nie będzie się bał jakiegoś odwetu.

Druga sprawa to jest ochrona prawna takiego sygnalisty, czyli to, że jeżeliby informacja o tym sygnaliście jednak była dostępna dla osób z firmy, to takiego sygnalisty nie można zwolnić. Jeżeli się go zwolni, to będzie mógł wystąpić o duże odszkodowanie – podsumowuje Dudziński.

Wojciech Dudziński - audytor śledczy, założyciel i prezes Fraud Control Sp. z o. o. Od kilkunastu lat zajmuje się zawodowo wykrywaniem i przeciwdziałaniem nadużyciom gospodarczym. Autor książki „Jak uniknąć ryzyka nadużyć i wizyty o 6 rano. Niezbędnik menadżera i urzędnika”.