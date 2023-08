Jak Związek Banków Polskich wpływa na współpracę między bankami, gdzie dochodzi do wymiany informacji i czemu budowanie różnych kompetencji jest tak istotne w najnowszym odcinku cyklu podcastów: „Świat bankowości polskiej oczyma Krzysztofa Pietraszkiewicza” Szymonowi Glonkowi opowiada Krzysztof Pietraszkiewicz.

Forum Bankowe

Bankowość jest zanurzona we wszystkie sfery życia gospodarczego, ale także społecznego. Jeżeli banki mają podejmować decyzję o finansowaniu projektów w różnych sferach, to muszą mieć odpowiednie kompetencje. Buduje się je poprzez organizowanie konfrontacji, dyskusji, debat między różnymi środowiskami. Często we współpracy ze światem nauki czy z firmami eksperckimi, konsultingowymi, które mają dostęp do wiedzy do opracowań nie tylko krajowych, a także międzynarodowych. Jesteśmy częścią gospodarki europejskiej i światowej, stąd taki dostęp dla nas jest potrzebny. Jednocześnie gremia, które pracują, ponad 30 rad i komitetów działających przy Związku Banków Polskich, kontaktują się ze specyficznymi grupami ekonomistów, prawników, inżynierów, technologów, ludzi od bezpieczeństwa i wydają rekomendacje, opinie. To się musi dziać non stop, dlatego, że gospodarka żyje, zmienia się. Zmieniają się regulacje. W związku z tym bardzo często uczestnikami takich spotkań, konfrontacji, debat są ważni przedstawiciele różnych resortów, Narodowego Banku, Komisji Nadzoru Bankowego, Funduszu Gwarancyjnego. My mamy oczywiście swoje spotkania poszczególnych sekcji bankowych, Rady Związku. Walne Zgromadzenie obraduje raz do roku. Żeby być przygotowanym od strony merytorycznej do obrad Walnego Zgromadzenia, postanowiliśmy organizować doroczne Forum Bankowe. To bardzo ważne, ukierunkowane forum, gdzie specjaliści wielu dziedzin przedstawiają opinie o tym, jak działamy, co zasługuje na pogłębioną analizę, na co zwrócić uwagę, w jakim kierunku powinniśmy iść. Miesiąc później Walne Zgromadzenie najczęściej na podstawie rekomendacji podejmuje decyzje – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz.

Można mieć banki, a nie mieć systemu bankowego

Specyfika działania Związku Banków Polskich i partnerów w formule pewnego klastra, organizacji cały czas się uczącej, rozwijający się dla dobra klientów, dla dobra tych, którzy tym klientom służą, czyli bankom, firmom infrastrukturalnym jest bardzo dobrym rozwiązaniem. W związku z tym zawsze cieszyliśmy się z tego, że ktoś poza Związkiem podejmuje prace badawczo-rozwojowe. To mogło czasami drażnić, ale dobrze służyło polskiej gospodarce i klientom. Projektów jest ogrom, w każdym banku prowadzone są prace rozwojowe, ale między bankami, żeby był system, musi być współpraca. Można mieć banki, a nie mieć systemu bankowego. Związek i samorząd wspólnie z władzami kraju odpowiada za budowę, utrzymanie i rozwój stabilnego, efektywnego systemu bankowego – dodaje Pietraszkiewicz.