Kogo dotyczy ESG? Dlatego ESG jest ważne?

Czym różni się ESG od CSR?

Dlaczego polskie firmy mają kłopot z raportowaniem niefinansowym?

Podsumował to Pan w bardzo wyrazisty sposób i przyznam, że muszę się dużym stopniu z Panem zgodzić. Tak niestety, jeżeli chodzi o polskie raporty zrównoważonego rozwoju wygląda. Ja myślę że tak naprawdę to problem polega na tym, że jest to ogromne wyzwanie dla polskich spółek, nawet dużych, dlatego że raport niefinansowy i przygotowanie w ogóle tych raportów wymaga tak naprawdę zaangażowania całych organizacji, a przede wszystkim ogromnej świadomości na poziomie zarządu - mówi Jolanta Okońska-Kubica.

Raporty zrównoważonego rozwoju zgodnie z ideą, przynajmniej ja to tak traktuję, powinny być dedykowane, powinny być przygotowane z myślą o kim, z myślą o inwestorach, z myślą o akcjonariuszach, z myślą o właścicielach. Czyli z myślą o tych wszystkich którzy tak naprawdę podejmują decyzje strategiczne dla firmy - dodaje Jolanta Okońska-Kubica.

