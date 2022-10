Interfejs graficzny do obsługi technologii kwantowych

Quantum Flytrap to startup, który powstał w 2020 roku w Singapurze. Jego założycielami są fizyk kwantowy, dr Piotr Migdał oraz designerka Klem Jankiewicz. Głównymi projektami firmy są interfejs graficzny do obsługi komputerów i technologii kwantowych oraz Virtual Lab – ogólnie dostępne narzędzie do nauki fizyki kwantowej.

Jest to bezkodowe laboratorium online emulujące w czasie rzeczywistym stół optyczny, obsługujące do trzech splątanych cząstek, co pozwala symulować zaawansowane eksperymenty kwantowe. Opiera się na silniku numerycznym do symulacji kwantowych, nie wymaga instalacji, obsługuje miliard wymiarów oraz wykonuje obliczenia w czasie krótszym niż 100 mikrosekund (1 dziesięciotysięczna sekundy). Dr Piotr Migdał rozpoczął prace nad aplikacją jeszcze podczas swojego doktoratu, który ukończył w 2014 roku na ICFO - The Institute of Photonic Sciences, Castelldefels w Barcelonie (Hiszpania). Pierwszą wersję aplikacji przetestowało około 100 tysięcy użytkowników.

Reklama

Czy Sztuczna Inteligencja stała się świadoma?

Przed założeniem Quantum Flytrap dr Piotr Migdał pełnił rolę konsultanta data science, uczenia maszynowego i uczenia głębokiego. W rozmowie zdradza szczegóły projektów prowadzonych przez Quantum Flytrap, a także jako ekspert w dziedzinie Sztucznej Inteligencji komentuje doniesienia z czerwca br. inżyniera oprogramowania Blaka Lemoine, który pracował w Google nad technologią konwersacyjną LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Twierdził, że sztuczna inteligencja używana w projekcie stała się świadoma. Blake Lemoine był odpowiedzialny za testowanie projektu i opublikował w sieci fragment swojej rozmowy z czatbotem. Celem projektu LaMDA jest stworzenie czatbota, który zrozumie intencje zapytań do wyszukiwarki Google. W odróżnieniu do tradycyjnych technologii konwersacyjnych projekt nie jest ukierunkowany na jeden temat rozmowy, ale może angażować się w swobodny sposób w pozornie nieskończoną liczbę tematów, co zdaniem Google, stwarza bardziej naturalne sposoby interakcji człowieka z technologią. Według oceny wielu ekspertów, w tym dr Piotra Migdała, model LaMDA nie jest świadomy. Jest to matematyczny model języka oparty na transformatorach, który na podstawie początku wypowiedzi przewiduje jej zakończenie.