Gazowanie węgla

– Gazowanie węgla to przeprowadzenie węgla z postaci substancji stałej w gaz. Gaz może być już tak uszlachetniony, że może być substancją palną, gazową, substytutem gazu ziemnego, jaki rurociągami dostarczany do domów, czy elektrowni. To jest alternatywna droga pozyskania gazu, substytutu gazu ziemnego. Jedną jest pozyskanie bezpośrednio ze złoża jako tzw. gazu naturalnego, ten pozyskany poprzez gazowanie węgla możemy nazwać syntetycznym gazem ziemnym – mówi Marek Ściążko z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Gaz syntetyczny, czy gaz naturalny?

– Jakościowo gaz syntetyczny jest takim samym gazem jak gaz naturalny. Przypadek w Stanach Zjednoczonych, który jest pierwszą instalacją na świecie powstałą jeszcze w latach 90’, gdzie gazuje się miliony ton węgla brunatnego, poddając go różnym procesom oczyszczania i uszlachetniania i na końcu mam syntetyczny gaz ziemny, który wprowadza się do rurociągu. W tym przypadku oczyszczając gaz uzyskuje się dodatkowo dwutlenek węgla, który następnie transportuje się rurociągiem kilkaset kilometrów do Kanady gdzie jest wykorzystywany do wydobycia ropy naftowej – opowiada o różnych możliwościach płynących z gazowania węgla Ściążko.

Marek Ściążko – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie