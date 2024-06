Podczas tradycyjnej wieczornej gali, wieńczącej pierwszy dzień kongresu Perły Samorządu, zostały uhonorowane najlepsze gminy i miasta, wyłonione w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

Dobiegła końca już 12. edycja rankingu Perły Samorządu. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w Muzeum Miasta Gdyni.

– Małe ojczyzny to przykłady liderstwa, którego potrzebujemy. Są bardzo ważne, bo łączą ludzi wokół spraw i wyzwań, angażują wokół problemów – powiedziała, otwierając galę Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni.

Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia była firma doradcza PwC Polska. Jak powiedziała Marta Gocłowska, ekspertka PwC, wręczenie nagród zwieńczyło kilka miesięcy pracy.

– Ranking pokazuje, jakie zmiany zachodzą w samorządach. Wysoka aktywność sprawia, że jak co roku trudno było wybrać najlepszych – skomentowała.

Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach: gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miast do 100 tys. mieszkańców oraz powyżej tej liczby. W każdej grupie przewidziano uhonorowanie 10 samorządów, w dwóch ostatnich kategoriach przyznano jednak miejsca ex aequo więcej niż jednemu miastu.

W pierwszej kategorii laureatem została gmina Iława. Nagrodę odebrał Krzysztof Harmaciński, wójt Iławy.

– Nagrodę dedykuję swoim mieszkańcom, bo to dzięki nim jestem tu po raz kolejny. Zobowiązuje ona nas również, jako samorząd, do dalszego aktywnego działania na rzecz rozwoju gminy i podnoszenia jakości życia mieszkańców – powiedział Krzysztof Harmaciński.

W kategorii gmin miejsko-wiejskich na pierwszym miejscu znalazła się gmina Wasilków, która w ubiegłorocznym rankingu zajęła drugą pozycję. Nagrodę odebrał burmistrz Adrian Łuskiewicz.

– To sukces zespołowy, dlatego chcę podziękować swoim współpracownikom za wkład w ten sukces. A nagrodę chciałbym dedykować mieszkańcom, na rzecz których działamy i którzy doceniają nasze starania – powiedział Adrian Łuskiewicz.

W gminach miejskich do 100 tys. mieszkańców zwycięzcą został Ciechanów. Statuetkę odebrał Krzysztof Kosiński, prezydent miasta.

– Przede wszystkim dziękuję za kontynuację konkursu, który jest dla nas sposobem na podwyższanie standardu funkcjonowania. Co roku bowiem dążymy do poprawy w obszarach, w których były niedociągnięcia w poprzednim. Dziękuję współpracownikom, ale i konkurencji za to, że ją mam, bo jest motywująca – powiedział Krzysztof Kosiński, dodając, że ostatnie trzy lata były trudnym okresem dla samorządu. Mimo tego miastu udało się nie zaciągać zobowiązań finansowych i utrzymać skalę wydatków na inwestycje z budżetu na poziomie 25–30 proc.

W ostatniej kategorii, czyli miast powyżej 100 tys. mieszkańców, pierwsze miejsce przyznano Łodzi, a nagrodę odebrał Krzysztof Mączkowski, skarbnik miasta. Podziękował za dostrzeżenie miasta, które w rankingu Pereł Samorządu pięło się w górę z roku na rok.

– Tym razem dotarliśmy na szczyt, co stanowi dla nas potwierdzenie, że obrane kierunki rozwoju są słuszne i dobrze realizowane. Do tego oczywiście potrzebni są ludzie, dlatego przy okazji dziękuję zespołowi urzędu, przedsiębiorcom, ale i mieszkańcom, bo sukces jest wspólny – powiedział Krzysztof Mączkowski.

Co roku podczas kongresu Perły Samorządu wręczane były nagrody dla włodarzy. Tym razem, ze względu na wybory samorządowe, które odbyły się na wiosnę, stało się inaczej. Nagrodzono samorządy za przedsięwzięcia zrealizowane w 2023 r., które mogą być inspiracją dla innych miast i gmin. Przy wyborze uwzględniano zarówno ich oryginalność czy innowacyjność, jak i skalę trudności, biorąc pod uwagę wielkość gminy i jej możliwości. Wśród kryteriów była też kompleksowość rozwiązania czy uwzględnienie ważnego celu społecznego. W sumie wyróżniono siedem samorządów. Wśród nagrodzonych inicjatyw były zarówno te dotyczące klimatu, takie jak budowa parku Centralnego w Gdyni, kultury, jak Festiwal Kultur Świata będący inicjatywą Grodziska Mazowieckiego oraz gminy Wiązowna, czy sfery społecznej, m.in. kompleksowe działanie wspierające młodzież, na co postawił Lublin.

Udział w rankingu Perły Samorządu jest bezpłatny. Podstawą są ankiety wypełniane przez samorządy, w których trzeba odpowiedzieć na pytania o obszary: gospodarczy, uwzględniający kondycję finansową, edukacji, kultury, zdrowia, w którym pytania dotyczą opieki prozdrowotnej i działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, oraz środowiskowy, gdzie samorządy dzielą się informacjami na temat działań na rzecz ochrony klimatu. Jak wskazała podczas gali Julita Otwinowska, ekspert PwC Polska, ankieta została skrócona względem lat ubiegłych.

Szczegółowe wyniki rankingu Perły Samorządy zostały opublikowane 29 maja w specjalnym dodatku do Dziennika Gazety Prawnej oraz w tygodniku Samorząd i Administracja. ©℗