Kolejny raz Dziennik Gazeta Prawna wyróżnił liderów komunikacji. Na czym koncentrowały się działania promocyjne samorządów?

Chociaż stan zagrożenia epidemicznego nie został jeszcze odwołany, to gdy się patrzy na to, co robiły samorządy przez cały ubiegły rok, widać, że COVID-19 nam już niestraszny. Bo o ile w poprzedniej edycji konkursu samorządowcy prześcigali się w pomysłach, jak pomóc swoim mieszkańców w przetrwaniu epidemii, o tyle teraz na plan pierwszy wysunęła się rekreacja. Tak właśnie troskę o zdrowie swoich mieszkańców rozumiał powiat poznański, który wyróżniliśmy za przekucie zwykłych spacerów w pasjonującą zabawę połączoną z nauką posługiwania się mapą i doskonaleniem orientacji w terenie. Zielone Punkty Kontrolne to zdrowa rozrywka i promowanie aktywności fizycznej w formie atrakcyjnej dla całych rodzin – od dzieci po ich babcie i dziadków. Wyróżnienie w kategorii „Zdrowie” trafiło też do urzędu marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego, który udanie połączył aktywność fizyczną z rozwojem lokalnego biznesu. Stworzenie Miejsc Przyjaznych Rowerzystom z jednej strony promuje rozwijane z rozmachem szlaki rowerowe, z drugiej pozwala przedsiębiorcom wykorzystać ich potencjał gospodarczy. Pierwsze miejsce w tej kategorii przyznaliśmy jednak Giżycku za wszechstronne pokazanie atrakcyjności kranówki, jej walorów smakowych i zdrowotnych oraz za skuteczne przekonanie do jej picia nie tylko mieszkańców, lecz także turystów. A przede wszystkim za pionierskie w skali kraju wprowadzenie jej na salony, czyli do restauracji, w których można ją pić do woli i za darmo.

O tym, że pandemia zeszła na plan dalszy, świadczy również i to, że tematem, który królował w tej edycji konkursu, nie było zdrowie, lecz ekologia. Gminę Rokietnica doceniliśmy za kampanię promującą ekologiczne środki transportu, w tym skuteczne przekonanie mieszkańców, by porzucili samochody na rzecz podróży koleją. Wyróżniliśmy też Sosnowiec, który zaprosił do miasta pszczoły i stworzył pszczelą ścieżkę, którą z miejsca stała się atrakcją turystyczną, Gdynię za szerzenie pasji ornitologicznej na terenie niełatwym, bo wprawdzie w dżungli, ale miejskiej, a gminę Czerwonak za niezwykle pomysłowe plakaty, grafiki i filmy, które w sposób prosty, a zarazem atrakcyjny pokazywały, jak porządkowanie świata zacząć od nas samych. Pierwsze miejsce z tej kategorii przypadło w udziale miastu Zielonka, które stworzyło dla mieszkańców darmową aplikację mobilną ułatwiającą m.in. segregację i zbiórkę odpadów, dzięki czemu udało mu się rozwiać wiele wątpliwości, które na co dzień nurtują każdego z nas.

Jak się okazuje, ekologia to również świetny sposób na promocję regionu. Udowodnił to urząd marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego, który przygotował kampanię promocyjną regionu pod hasłem „Tutaj kreacja to rekreacja”. Jej twórcom udało się zbudować wśród odbiorców świadomość i przekonanie, że województwo to nie tylko region piękny przyrodniczo, lecz także obszar atrakcyjny dla inwestorów, bo stawiając na czyste, ekologiczne i ekoinnowacyjne technologie staje się najlepszym miejscem do życia, pracy i odpoczynku. Przekonywał o tym m.in. za pomocą przykuwających uwagę billboardów 3D, w których wykorzystano komponenty pochodzące z recyklingu. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały gmina Rakoniewice za niezwykłe przywiązanie do historii, czego dowodem była m.in. rekonstrukcja wozu Drzymały, oraz Grodzisk Mazowiecki, który do stworzenia muralu z okazji 500-lecia miasta zaangażował kilkuset mieszkańców, z których najmłodszy miał zaledwie kilka miesięcy, a najstarszy 101 lat. Dzięki temu przy okazji tworzenia muralu udało się też stworzyć emocjonalną więź mieszkańców z miastem.

Nagrodzona przez nas w kategorii komunikacja kampania miasta Tychy też tworzyła więź, tyle że za pomocą Prostego słowa. Miasto podjęło się bowiem niełatwego zadania przełożenia hermetycznego języka urzędowego na język prosty i zrozumiały dla każdego. Dzięki temu zmniejszyły się bariery komunikacyjne między urzędem a mieszkańcami, a prosty i jasny przekaz płynący z urzędów zwiększył dostępność do usług dla osób z różnych grup społecznych i wiekowych. Inicjatywa Prostego słowa wydaje się tym bardziej godna pochwały, że została podjęta w czasach powszechnego zaśmiecania języka. W tej kategorii wyróżnienie przypadło powiatowi kędzierzyńsko-kozielskiemu za kampanię informacyjną dla ukraińskich uchodźców. Kluczowy był pomysł wykorzystania w niej Victorii, ukraińskiej dziennikarki, dzięki czemu kampania zyskała na wiarygodności i trafiła również do tych, którzy nie znali języka polskiego. Wyróżniliśmy też Brwinów, który do komunikacji z mieszkańcami wykorzystał jeden z najpowszechniejszych środków przekazu, czyli memy, dzięki czemu dotarł ze swoim przekazem do młodszego pokolenia. I udowodnił, że czasami najlepsze pomysły to te najprostsze i najtańsze w realizacji. O czym zawsze warto pamiętać. ©℗