Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu i ekspert ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich, zwracał uwagę na jeszcze inne aspekty. – Na pewno restrukturyzacja jest potrzebna, ale trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć. A to nie jest jasno określone – mówił. Podkreślał, że jesteśmy w fazie kilku kryzysów – podnoszenia się zdrowotnego po pandemii, wojny w Ukrainie, a do tego dochodzi inflacja. – Otwieranie kolejnego frontu jest bezzasadne – mówi Wójcik. Jego zdaniem zmiany już się odbywają – bo do reformy prowadzi m.in. wprowadzenie od lipca minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. – Cieszę się, że personel medyczny będzie zarabiał więcej, ale wpłynięcie do systemu około 7 mld zł, a w kolejnym roku 14 mld zł, oznacza 15 proc. więcej, niż mamy dzisiaj w planie. To gigantyczna zmiana. A to oznacza, że lwia część pieniędzy wpływających do systemu zostanie zjedzona przez pieniądze na płace – dodaje Wójcik. Plusem reformy mógłby być pilotaż. – Pytanie tylko, jak będą wybrane placówki do pilotażu. Bo jeżeli, jak zapowiada resort zdrowia, będzie je wybierał minister, to może wpłynąć na obiektywność wyników – podsumowuje.