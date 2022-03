W inwestycjach wsparcie stanowią ogólnopolskie rządowe programy. Pierwszy to Stop Smog, który obowiązuje od 2018 r. i pomaga sfinansować inwestycje zmierzające do termomodernizacji gospodarstw domowych, likwidacji bądź wymiany dotychczasowych źródeł ciepła czy podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej osobom najuboższym, których nie stać na ocieplenie domu i wymianę pieca. Jest realizowany przez gminy, jednak stroną porozumienia w ich imieniu może być również powiat, związek międzygminny lub - w województwie śląskim - związek metropolitalny. Wysokość dofinansowania dla gmin do 100 tys. mieszkańców wynosi do 70 proc. współfinansowania, a powyżej 100 tys. - poniżej 70 proc. współfinansowania. Średni koszt realizacji przedsięwzięcia nie może natomiast przekroczyć 53 tys. zł.

Po drugie program nie był dostępny dla wszystkich. Stąd zmiany od tego roku, polegające na wprowadzeniu kolejnej kategorii beneficjentów. Pierwsza obejmuje osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł. Dla nich jest przewidziana dotacja podstawowa do 30 tys. zł. Druga kategoria to wnioskodawcy o przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dla tej grupy beneficjentów przewidziano wyższą dotację, do 37 tys. zł. Od tego roku program swoim zasięgiem objął natomiast osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł, a 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych. Mogą one liczyć na wsparcie do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, co daje maksymalną kwotę 69 tys. zł.