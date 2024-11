Podczas IX edycji Open Eyes Economy Summit, która odbędzie się 19-20 listopada 2024 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków, wystąpią liderzy opinii ze świata biznesu, polityki, nauki i kultury, w tym: Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska i Minister Finansów Paweł Karbownik. Kongres, organizowany pod honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanie się platformą do dyskusji o przyszłości Europy, jej wartościach oraz wyzwaniach społeczno-gospodarczych.

Dusza Europy

Debata na temat przyszłości i kształtu Europy dawno przestała być technokratyczna i nudna. Wróciły emocje i zarysowują się nowe podziały polityczne. Europejska integracja od dekad nie miała tak złych notowań. Na Zachodzie Europy coraz częściej słychać nawoływania do przywracania suwerenności w klasycznym sensie, a nawet apele o zamykanie granic.

Wyzwania związane z sytuacją Europy poruszone zostały w publikacji „Dusza Europy. Co dzieli i jednoczy nas Europejczyków?” pod redakcją Jerzego Hausnera i Jarosława Kuisza. To zbiór esejów i rozmów, na łamach którego swoim spojrzeniem na Europę dzielą się wybitni intelektualiści i politycy: Ash Amin, Marek Belka, Emil Brix, Pierre Buhler, Włodzimierz Cimoszewicz, Bernard Guetta, Kalypso NicolaÏdis, Kiran Klaus Patel, Krzysztof Pomian, Adam Daniel Rotfeld, Radosław Sikorski, Magda Vášáryová, Karolina Wigura, Olga Wysocka. Premiera książki będzie miała miejsce 19 listopada podczas Open Eyes Economy Summit 2024. Współwydawcą książki jest Kultura Liberalna.

W programie Open Eyes Economy Summit 2024 zaplanowano debaty i wystąpienia odnoszące się do położenia geopolitycznego, gospodarczego i społecznego Europy, w tym do jej intelektualnej i etycznej witalności, takie jak:

analiza wspólnych wartości oraz interesów, które ją jednoczą i dzielą,

rola Ukrainy w kształtowaniu europejskiego porządku,

wpływ Europy Środkowej na przyszłość kontynentu,

szanse i zagrożenia związane z przyszłością Unii Europejskiej,

duchowa geografia współczesnej Europy.

– Na wydarzeniu nie zabraknie międzynarodowych ekspertów. Z ich pomocą chcemy inspirować do refleksji nad kierunkiem, w jakim jako mieszkańcy Europy zmierzamy, oraz nad wartościami, które powinny nam przyświecać – podkreśla Katarzyna Chuchmacz, Dyrektor Programowa OEES. Będą to m.in.: Martin Wolf – komentator ekonomiczny w Financial Times, Sylvie Kauffmann – komentatorka spraw zagranicznych w Le Monde, Aurel Laurențiu Plosceanu – Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Mark Lilla – historyk idei z Columbia University.

Program

Program Kongresu zapewnia szeroką gamę tematów dotyczących najważniejszych wyzwań współczesności, od polityki gospodarczej, przez ochronę środowiska po rozwój kompetencji przyszłości. – W tym roku wśród ponad 100 punktów programu znajdą się takie zagadnienia jak: etyka współdziałania w obliczu wyzwań cywilizacyjnych, edukacja ekologiczna, ochrona krajobrazu w polskim systemie prawnym, cyfrowe rozwiązania w miastach na rzecz poprawy klimatu i społecznej odpowiedzialności, wykorzystanie nowoczesnych technologii a scenariusze dla Polski, Zielony Ład a konkurencyjność i bezpieczeństwo gospodarki – wymienia Katarzyna Chuchmacz.

Kongres zgromadzi blisko 350 prelegentek i prelegentów reprezentujących różne środowiska. Wśród potwierdzonych gości znaleźli się m.in.: Joanna Mucha – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Marcin Matczak – prawnik, Uniwersytet Warszawski, Tomasz Rożek – dziennikarz naukowy, Fundacja Nauka. To Lubię, Joanna Erdman – Wiceprezes ING Bank Śląski, Maciej Zieliński – Prezes Siemens Polska, Krzysztof Dresler – Wiceprezes PKO Bank Polski, Małgorzata Szumowska – reżyserka, Tomasz Terlikowski – publicysta, s.Małgorzata Chmielewska – Prezes Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia.

Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski

Istotny punkt programu Open Eyes Economy Summit będzie stanowić premiera III edycji Indeksu wiarygodności ekonomicznej Polski (IWEP). To raport, który umożliwia kompleksową ocenę kondycji gospodarki i państwa. Publikacja jest formą niezależnego i obiektywnego doradztwa obywatelskiego, którego celem jest wspieranie i uporządkowanie publicznego dyskursu na temat pożądanych kierunków polityki gospodarczej i społecznej. Tegoroczna edycja obejmuje analizę nie tylko Polski, ale także Czech, Słowacji, Węgier oraz Rumunii.

Jeden ze współautorów Indeksu Sławomir Dudek – Prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych, podkreśla, że zaufanie do państwa psuje się od finansów publicznych. – W 2023 r. transparentność finansów publicznych nie poprawiła się w stosunku do poprzednich lat. Polska dalej jest na ostatnim miejscu spośród analizowanych krajów. Głównymi czynnikami tego, że wypadamy tak słabo, nawet gorzej od Węgrów, są: skomplikowany system podatkowy, brak przejrzystości finansów publicznych oraz niska jakość ram fiskalnych – wymienia ekonomista i podsumowuje:– Brak zaufania do finansów publicznych obniża chęć obywateli do płacenia podatków. To destrukcyjna pętla.

Partnerzy

W organizację Open Eyes Economy Summit co roku angażuje się wiele firm, instytucji i organizacji. – W gronie Partnerów IX edycji są m.in.: ING Bank Śląski, ORLEN, Polska Grupa Energetyczna, PKO Bank Polski, ZAiKS, BP, Soonly, Jeronimo Martins, Siemens, Shell, Veolia, Allegro, IKEA, Grupa LUX MED, Pracodawcy RP. Od 9 lat Miastem Gospodarzem jest Miasto Kraków– wymienia Kinga Taćkiewicz, Dyrektor Wykonawcza OEES. – To grono stale się powiększa. Cieszymy się, że coraz więcej firm docenia ekonomię wartości. Udział w OEES to doskonała okazja do networkingu– dodaje.

Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości to ważny punkt na mapie wydarzeń gospodarczych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Znaczenie wydarzenia w dialogu dotyczącym kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego podkreśla fakt, że Patronat Honorowy nad zbliżającą się edycją Kongresu objęły Ministerstwa: Finansów, Cyfryzacji, Przemysłu, Spraw Zagranicznych, Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rozwoju i Technologii, Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Nauki oraz Minister Aktywów Państwowych.

Open Eyes Art Festival

Ruch Open Eyes Economy nie zapomina o tym, jak ważną rolę w kreowaniu otaczającej nas rzeczywistości odgrywa kultura, dlatego Kongresowi tradycyjnie towarzyszy cykl wydarzeń artystycznych Open Eyes Art Festival. – Sztuka karmi się odmiennościami i ich wzajemnym przyglądaniem się sobie. To sposób, żeby spojrzeć na świat cudzymi oczami i tą odmiennością wzbogacić swoje widzenie – mówi prof. Andrzej Bednarczyk, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Festiwal oficjalnie rozpoczął się 6 listopada 2024 r., a w jego ramach odbywają się m.in. prezentacja projektów studenckich, wystawy, performanse, warsztaty i koncerty. – Podczas Open Eyes Economy Summit uczestnicy zgromadzeni w Centrum Kongresowym ICE Kraków będą mogli zobaczyć instalację performatywną „Hot Art in ICE – Perform[ing] Poland – La Fin”, a pierwszy dzień Kongresu zakończy się koncertem „Muzyczna Fuzja Folkloru” z udziałem: Kapeli ze Wsi Warszawa, Kapeli Maliszów i Hirundo Maris – zaprasza Oliwia Ostrowska, Wiceprezeska Agencji Artystycznej GAP.

O Kongresie

IX Międzynarodowy Open Eyes Economy Summit odbędzie się 19 i 20 listopada 2024 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz będzie transmitowany online. Program oraz rejestracja dostępne są na stronie: https://kongres.oees.pl/.