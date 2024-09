Święto polskiej przedsiębiorczości już za niecały miesiąc. PAIH Forum Biznesu powróci na PGE Narodowy w Warszawie na początku października, a rejestracja właśnie się rozpoczęła!

Już w dniach 2-3 października w Warszawie będzie można spotkać specjalistów z Centrali PAIH, przedstawicieli regionalnych oddziałów Agencji oraz pracowników Zagranicznych Biur Handlowych, którzy przybędą do stolicy ze wszystkich stron świata. PAIH Forum Biznesu to jedyna w roku możliwość rozmowy ze wszystkimi ekspertami Agencji w jednym miejscu.

Rozmowy B2B i konsultacje z ekspertami to jednak nie wszystko, przed uczestnikami także wiele wydarzeń towarzyszących – prelekcji, paneli dyskusyjnych i warsztatów. Forum będzie niepowtarzalną okazją do zdobycia wiedzy i nawiązania wielu nowych relacji biznesowych. Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji:

rejestracja.paihforumbiznesu.gov.pl

PAIH Forum Biznesu 2024 zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Rozwoju i Technologii. Partnerami wydarzenia są: Polska Strefa Inwestycji, Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości, Invest Park Wałbrzyska SSE, Krakowski Park Technologiczny, Legnicka SSE, Pomorska SSE, „Starachowice” SSE, Warmińsko-Mazurska SSE, Łódzka SSE, Słupska SSE zarządzana przez PARR, Kostrzyńsko-Słubicka SSE, Suwalska SSE S.A. i Katowicka SSE. Patronami medialnymi TVP, Dziennik Gazeta Prawna, Polskie Radio RDC, PAP, Biznes Info i Goniec.