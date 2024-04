Prof. Didier Queloz – BIO

Didier Queloz urodził się w 1966 roku w Szwajcarii. Doktoryzował się na Uniwersytecie w Genewie. Jest profesorem fizyki w Cambridge Cavendish Laboratory i astronomii na Uniwersytecie Genewskim. W 1995 wspólnie z M. Mayorem odkrył pierwszą egzoplanetę (planetę poza Układem Słonecznym), krążącą wokół gwiazdy Pegazi 51. W 2019 (wspólnie z J. Peeblesem i M. Mayorem) otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.

Był inicjatorem „rewolucji egzoplanet” w astrofizyce w 1995 r., kiedy podczas doktoratu współpracując ze swoim przełożonym Michelem Mayorem, ogłosili pierwsze odkrycie gigantycznej planety krążącej wokół innej gwiazdy spoza Układu Słonecznego. To przełomowe odkrycie zapoczątkowało rewolucję w astronomii i zapoczątkowało dziedzinę badań egzoplanet. W ciągu następnych 25 lat wkład naukowy Queloz polegał zasadniczo na poczynieniu postępów w zakresie możliwości wykrywania i pomiarów układów egzoplanet w celu uzyskania informacji o ich strukturze fizycznej, aby lepiej zrozumieć ich powstawanie i ewolucję w porównaniu z naszym Układem Słonecznym. W badaniach koncentruje się na wykrywaniu planet podobnych do Ziemi oraz kwestiach związanych z występowaniem pozaziemskich form życia w kosmosie. W ramach działalności realizował programy badawcze, które doprowadziły do odkrycia setek planet, uzyskując przełomowe wyniki.

W 2011 roku Prof. Queloz otrzymał (wraz z prof. Michelem Mayorem) nagrodę BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award w dziedzinie nauk podstawowych za opracowanie nowych instrumentów astronomicznych i technik eksperymentalnych, które doprowadziły do pierwszych obserwacji planet poza Układem Słonecznym. W 2019 roku (wraz z Mayorem) otrzymał Nagrodę Nobla i Nagrodę Wolfa w dziedzinie fizyki za odkrycie pierwszej planety pozasłonecznej krążącej wokół gwiazdy podobnej do Słońca.