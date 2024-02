III Kongres ESG zgromadził łącznie 4 tysiące osób. Z roku na rok przybywa uczestników wydarzenia zarówno stacjonarnie, jak i on-line. Co pokazuje, że tematyka ESG jest coraz bardziej popularna wśród przedsiębiorców oraz konsumentów. Znamy też datę kolejnej edycji - IV Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa odbędzie się 29 stycznia 2025 roku!

Podczas III Kongresu ESG – Europa eksperci przedstawili wyniki styczniowego badania przygotowanego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Raport dotyczył stosunku Polaków z zrównoważonego rozwoju i ESG. Z Raportu m.in. wynika, że jedynie 29% Polaków wie co oznacza skrót ESG. Choć z roku na rok zwiększa się ta świadomość to wynik badania udowadniają, że wszelkie inicjatywy szerzące wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju są niezwykle istotne i potrzebne.

III edycja Kongres ESG – Europa zgromadził łącznie 4 tysiące osób. Ponad 50 ekspertów i gości specjalnych brało udział w 6 debatach Kongresu; 70 partnerów honorowych, instytucjonalnych, komercyjnych, badawczych, merytorycznych i medialnych wniosło znaczący wkład w merytorykę wydarzenia. W mediach łącznie ukazało się prawie 1.000 publikacji, które dotarły do 5 mln osób - to tyle, ile wynosił zasięg dwóch pierwszych edycji wydarzenia łącznie.

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Europa były przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum uwagi postawione zostały sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. To nie oznacza, że organizatorzy zapomnieli o „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym – były analizowane przez pryzmat zmian społecznych. Eksperci poruszyli takie tematy jak: wyzwania ESG, społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach AI, zrównoważona konsumpcja – czyli o krętej drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego, wykluczenia na rynku pracy, wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń związanych z ewolucją ESG.

Więcej informacji na stronie: https://oesg.pl/3-kongres-esg/

