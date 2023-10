Program dwunastej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei został podzielony na sześć ścieżek tematycznych: „Europa na globalnych rynkach”, „Zielona zmiana Europy”, „Przyszłość Europy”, „Cyfrowa transformacja Europy”, „Europa otwarta i różnorodna” oraz „Polska przed wyborami”. Forum, odbywające się w tym roku w Sopocie pomiędzy 11 a 13 października, obfitować będzie także w dodatkowe wydarzenia – wystąpienia specjalne, spotkania z autorami książek, pokazy filmów, rozmowy Nocnych Marków i dyskusje w ramach formatu EFNI Talks.

Wśród zaproszonych gości tegorocznej edycji znaleźli się między innymi: Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, a także Jerzy Hausner, Katarzyna Kasia, Jan Zielonka, Magdalena Środa, Tomasz Terlikowski, Sławomir Dudek, Jerzy Buzek, Henryka Bochniarz, Andrzej Rychard, Radosław Markowski, Mirosław Gronicki, Maciej Witucki, Dominika Kulczyk, Przemysław Sadura, Sławomir Sierakowski, Anja Rubik, Natalia Hatalska, Andrzej Lubowski, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Danuta Hübner, Marek Kamiński, Jarosław Kuisz, Tadeusz Gadacz, Dariusz Rosati, Witold Orłowski, Janusz Lewandowski oraz Paweł Potoroczyn.

Globalne rynki i zielona zmiana oraz przyszłość Europy na EFNI

W panelach dyskusyjnych tworzących ścieżkę „Europa na globalnych rynkach” przyjrzymy się, między innymi, takim zagadnieniom jak relacje między USA a Unią Europejską, przyszłość wspólnej waluty czy rola innowacyjności w rozwoju Europy i Polski. Zastanowimy się także nad wpływem fake newsów i clickbaitów na politykę i biznes.

Podczas dyskusji odbywających się w ramach „Zielonej zmiany Europy” porozmawiamy o zagadnieniach związanych z transformacją energetyczną, w tym o: wpływie OZE na konkurencyjność biznesu, bezpieczeństwie żywnościowym, gospodarce cyrkularnej i nowych zielonych miastach.

„Przyszłość Europy” to ścieżka tematyczna poświęcona panelom dotyczących wyzwań, z którymi mierzy się UE: będziemy mówić o demografii, wojnie w Ukrainie i tym, co po niej, samorządach gospodarczych oraz przyszłości demokracji.

Nowe technologie i równość w biznesie

Ścieżka „Cyfrowa transformacja Europy” to platforma do dyskusji nad takimi zagadnieniami jak nowe technologie w handlu, dobrostan dzieci w cyfrowym świecie oraz wpływ AI na administrację publiczną, rynek pracy czy branżę finansową. Zastanowimy się także nad tym, czy w mediach społecznościowych jest miejsce na kulturę i sztukę.

Debaty odbywające się w ramach ścieżki „Europa otwarta i różnorodna” obracać się będą wokół tematów związanych z równością i rolą kobiet w biznesie. Zaprezentujemy także wyniki raportu „Kobiety na rynku pracy 2019-2022” oraz spróbujemy przewidzieć, co wyniknie ze zderzenia pokolenia Z z Silver Tsunami.

Polska w przededniu wyborów

Przyszłości Wspólnoty Europejskiej poświecimy na EFNI wiele miejsca, nie znaczy to jednak, że nie skupimy się także na wyzwaniach, z jakimi przyjdzie się nam mierzyć w kraju. Na ich temat będziemy rozmawiać podczas debat pod egidą ścieżki „Polska przed wyborami” – w tym o przyszłości KPO dla Polski, sile płynącej z naszych regionów, przyszłości polskiej gospodarki oraz problemami, którym będzie musiał stawić czoło nowy rząd w kwestiach takich jak ochrona zdrowia czy budownictwo.

Więcej szczegółów dotyczących tegorocznej edycji EFNI oraz informacji o dodatkowych wydarzeniach odbywających się w ramach Forum w zakładce „Program”.

Rejestracja dla uczestników oraz akredytacja przedstawicieli mediów jest już dostępna pod tym linkiem. Europejskie Forum Nowych Idei - Sopot, Hotel Radisson Blu.

Partnerem strategicznym 12. edycji EFNI jest Orange, natomiast partnerami głównymi: Allegro, Autopay, BASF, BAT, Citi Handlowy, Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, EY, IKEA, Invest in Pomerania, Grupa Luxmed, Miasto Gdańsk oraz Samorząd Województwa Pomorskiego.

Do partnerów wspierających należą: Antal, BP, Deutsche Bank, Miasto Gdynia, Château Isolette, Kruk, P&G, Radisson Blu i TM Grupo Inmobiliario.

Strategicznymi partnerami merytorycznymi są Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Łódzki.

Do partnerów instytucjonalnych należą: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie.

Partnerami medialnymi wydarzenia są: ams, Money.pl. ISBNews, My Company Polska, Puls Biznesu, Trójmiasto.pl oraz Warsaw Business Journal.

Partnerem Technologicznym jest Amber Expo.