Zespół Logicor, wraz ze swoimi partnerami biznesowymi, zebrał 31 000 złotych na Program Stypendialny Horyzonty Fundacji EFC.

Logicor już po raz drugi zorganizował „Race’n’Raise” - charytatywny wyścig kolarski o łącznej długości 300 km. Miał on miejsce w sercu Borów Tucholskich w północnej Polsce.

Celem było pokonanie jak najwięcej kilometrów zaplanowanej trasy, a za każdy kilometr pokonany przez pojedynczego uczestnika firma Logicor zobowiązała się do przekazania pięciu złotych na Program Stypendialny Horyzonty organizowany przez Fundację EFC.

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego, poprzez program Horyzonty, wspiera młodych ludzi z małych miejscowości, którzy chcą się dalej uczyć i rozwijać w wymarzonej szkole średniej w dużym mieście. Stypendium Horyzonty jest przyznawane na cały okres nauki w szkole średniej. Ponadto Fundacja wspiera finansowo rozwój zainteresowań i pasji, w tym finansowanie nauki w szkole językowej i egzaminów na certyfikaty.

Aleksandra Saczuk, prezeska zarządu Fundacji EFC, powiedziała:

- Dzięki inicjatywom takim jak wyścig Race'n'Raise zorganizowany przez Logicor, organizacje non-profit współpracujące z biznesem mogą wspierać ważne inicjatywy charytatywne. Dzięki zaangażowaniu zespołu Logicor oraz partnerów biznesowych tej firmy zebrane środki pozwolą nam wesprzeć konkretnych młodych ludzi – pokryć koszty ich rocznego stypendium, które umożliwi im naukę i rozwój w liceum w Polsce.

Michał Ptaszyński, Country Manager w Logicor Polska powiedział:

- Bardzo cieszymy się, że nasza inicjatywa charytatywna Race’n’Raise tak dynamicznie się rozwija i umożliwia nam udział w kolejnych inicjatywach. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w naszym tradycyjnym wyścigu. To doskonały przykład imprezy biznesowej łączącej sport i działalność charytatywną.

===

O firmie Logicor

Logicor jest jednym z największych właścicieli i zarządców nowoczesnych obiektów logistycznych i centrów dystrybucyjnych w Europie. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 Logicor dysponuje portfelem 598 wysokiej jakości obiektów o powierzchni najmu wynoszącej 13,7 miliona metrów kwadratowych, zlokalizowanych na kluczowych rynkach logistycznych w Europie. Logicor ma siedzibę w Londynie i Luksemburgu.

www.logicor.eu

O Fundacji EFC

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego od 13 lat wspiera dzieci, młodzież oraz nauczycieli i nauczycielki w równym dostępie do rzetelnej i jakościowej edukacji. Wzmacnia szkoły w tworzeniu przyjaznego środowiska do wszechstronnego rozwoju. Wspólnie z ekspertami i partnerami szuka rozwiązań, które zmienią edukację. Promuje postawy zaangażowania społecznego. To jedna z największych fundacji rodzinnych w Polsce. Fundację – imienia swojego ojca, Romana Czerneckiego, wyjątkowego nauczyciela i organizatora – stworzył przedsiębiorca i filantrop Andrzej Czernecki. Obecnie prowadzona jest przez jego synów – Igora i Andrzeja Czerneckich.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Aleksandra Dojnia

Logicor

+48 881 960 555

dojnia@logicor.eu