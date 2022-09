- Do tematu chcemy podejść wieloaspektowo, dyskutując o szansach, wyzwaniach i ograniczeniach dla cyfrowego przyspieszenia w polskim przemyśle - dodaje.

Uczestnicy porozmawiają m.in. o tym, jak pokonywać bariery wykorzystywania technologii w polskiej gospodarce i czy okres po pandemii, a także niestabilne obecnie otoczenie makroekonomiczne, to dobry czas na przyspieszenie.

W ramach konferencji rozstrzygnięty zostanie konkurs „The Best of Industry 4.0”, w którym nagrodzone zostaną zakłady produkcyjne realizujące w praktyce wizję fabryki przyszłości oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. Wręczenie nagród, przyznanych przez eksperckie jury, odbędzie się podczas wieczornej gali 4 października. Organizatorzy zapraszają także na konferencję Tech and Job podejmującą problematykę polskiego rynku pracy inżynierów i specjalistów.