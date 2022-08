Dynamiczne zmiany na arenie międzynarodowej i nowe wyzwania związane z trwającą agresją rosyjską na Ukrainę zawładnęły dyskursem publicznym;

Potrzebujemy w tym obszarze platformy dialogu i współpracy - dlatego w dniach 19-21 października spotykamy się na Krynica Forum;

To innowacyjna wydarzenie mające określać kierunki rozwoju politycznego, społecznego i gospodarczego Polski i Europy w erze geopolitycznych zawirowań;

W konferencji wezmą udział eksperci z całego świata. Organizatorem wydarzenia jest krakowski think tank - Instytut Kościuszki. Partnerem tytularnym Województwo Małopolskie.

- W związku z dynamicznymi zmianami na arenie międzynarodowej, w światowej gospodarce i nowymi wyzwaniami, jakie powstały w wyniku trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainę, czujemy się w obowiązku stworzyć platformę do wymiany myśli i opinii. Właśnie tym jest Krynica Forum, które powołujemy właśnie do życia. Jesienią spotkamy się w sercu Małopolski, by z perspektywy patrzeć na zmiany i wyzwania na arenie globalnej – mówił podczas konferencji prasowej Jarosław Kożuch, prezes Instytutu Kościuszki, który jest organizatorem wydarzenia.

Krynica Forum to konferencja mająca określać kierunki rozwoju politycznego, społecznego i gospodarczego Polski i Europy w erze geopolitycznych zawirowań. Podczas trzech dni spotkań, debat i dyskusji poruszone zostaną najbardziej aktualne problemy oraz szanse jakie kreuje przed nami rzeczywistość, będziemy rozmawiać także o wyzwaniach i możliwościach, jakie niesie ze sobą przyszłość.

- Małopolska ma chlubne doświadczenie organizacji konferencji. Tym razem chcemy jednak wejść poziom wyżej. Krynica Forum to wydarzenie międzynarodowe, które przyciągnie do regionu światowej sławy ekspertów. Jestem przekonany, że mamy im wiele do zaoferowania, a nowa konferencja wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń, na których po prostu trzeba być – podkreślał Marszałek Małopolski, Witold Kozłowski, zapytany o powód organizacji Forum.

Agenda Krynica Forum 2022 to kwestie związane z nowym paradygmatem bezpieczeństwa międzynarodowego, post-pandemiczną odbudową ekonomiczną, transformacją cyfrową społeczeństwa i nowymi technologiami, a także przyszłością zdrowia, kryzysem klimatycznym i nowymi źródłami energii oraz innymi tematami, które będą kształtować dynamicznie zmieniający się wokół nas świat. W sercu Małopolski, w Krynicy-Zdroju spotkamy polityków najwyższego szczebla, wybitnych intelektualistów i akademików, technologicznych wizjonerów, doświadczonych menadżerów i wpływowych publicystów, którzy razem zastanawiać się będą nad perspektywami wspólnego, lepszego jutra.

W programie konferencji znajdą się m.in. prezentacje, rozmowy, panele dyskusyjne i warsztaty. Dyskusje będą się odbywały w ramach 5 ścieżek tematycznych:

Bezpieczeństwo i geopolityka

Globalny ład międzynarodowy zmienia swoje oblicza na naszych oczach, a zapowiadany pod koniec XX wieku “koniec historii” stał się jedynie początkiem jej kolejnego rozdziału. Nowe linie podziału stają się coraz wyraźniejsze, a dyskusje o bezpieczeństwie coraz głośniejsze i bardziej burzliwe. Wojna i pokój zatarły swoje granice, szczególnie w domenie cyfrowej. Nowe wyzwania wymagają nowych koncepcji.

Gospodarka zmiany

Pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie sprawiły, że nad światem wisi widmo recesji. Masowy dodruk pieniądza przyniósł konsekwencje w postaci rekordowej inflacji. Światowa gospodarka stoi przed największym wyzwaniem od lat. Jednocześnie rewolucja technologiczna i przemysłowa zmienia rynek pracy, tworząc nowe modele biznesowe, zastępując wybrane zawody nowymi, a inne automatyzując. Dynamiczny rozwój technologiczny niesie ze sobą zarówno korzyści jak i zagrożenia, od perspektywy skróconego tygodnia pracy i dochodu gwarantowanego, przez kontrowersyjną robotyzację, po pułapkę prekariatu.

Energia i klimat

Ziemia, którą pozostawiamy naszym dzieciom i wnukom będzie inna od tej, na której wychowały się ostatnie pokolenia. Widmo katastrofy klimatycznej i załamania ekosystemów staje się coraz bardziej realne, ponadto wciąż nie ma globalnego porozumienia w kwestii dążenia do neutralności klimatycznej. Sektor energetyczny przechodzi dynamiczne zmiany technologiczne i strukturalne, które powinny być kierowane troską o planetę, przy okazji odpowiadając na aktualne zagrożenia i szanse.

Społeczeństwo przyszłości

Niemal każdy aspekt życia społecznego przechodzi obecnie rewolucję - od postępującej cyfryzacji pracy, edukacji i życia obywatelskiego, przez transformację technologiczną naszych sąsiedztw w inteligentne miasta, po narastające problemy demograficzne oraz kryzys uchodźczy związany z wojną w Ukrainie. Tak dynamiczne zmiany stawiają nas przed wieloma wyzwaniami zagrażającymi naszej prywatności, demokracji, zasadom dialogu publicznego, a także kwestionującymi zaufanie do nauki czy też szerzącym dezinformację.

Trendy zdrowia

Wizja zniesienia ograniczeń ludzkiego ciała od dawna rozpala wyobraźnię naukowców i autorów science fiction. Zanim jednak osiągniemy długowieczność czy integrację człowieka z technologią warto rozwiązać aktualne bolączki sektora takie jak zapaść zdrowia psychicznego czy walka z pandemią. Receptą na poprawę bezpieczeństwa pacjenta i jakości świadczeń może okazać się cyfryzacja medycyny, np. poprzez użycie narzędzi bazujących na AI oraz inżynieria genetyczna.