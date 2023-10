Podczas gali podsumowującej XI edycję projektu „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości” przyznano wyróżnienia w trzech kategoriach.

W kategorii „Inwestycja w Polsce” statuetkę otrzymała LG Energy Solution. Globalny gigant i europejski lider w dziedzinie produkcji baterii litowo jonowych dla motoryzacji jest jedną z największych zagranicznych inwestycji w Polsce, ale też jednym z największych przedsiębiorstw w naszym kraju pod względem przychodów wśród firm niefinansowych. Według listy największych ubiegłorocznych podatników CIT ogłoszonej przez Ministerstwo Finansów firma zapłaciła ponad pół miliarda złotych podatku dochodowego. Dzięki filii koreańskiego koncernu nasz kraj należy do czołowych producentów tego typu asortymentu w Europie.

– Jestem dumny i wdzięczny za przyznane wyróżnienie. Jesteśmy zadowoleni, że nasza inwestycja ma tak duży wpływ na polską gospodarkę. Zatrudniamy polskich pracowników, produkowane w polskiej fabryce baterie eksportujemy na cały świat. Chciałbym podziękować naszym pracownikom za ich zaangażowanie w rozwój firmy – powiedział, odbierając nagrodę, Gun Tai Kim, Senior Vice President, LG Energy Solution Wrocław.

Zwycięzcą w kategorii „Polska firma rodzinna” została spółka Wilk Elektronik, producent pamięci komputerowych marki Goodram. Firma powstała w 1991 r. jako przedsiębiorstwo dystrybucyjne. Po 10 latach działania uruchomiła fabrykę pamięci komputerowych w Polsce. Dziś rywalizuje z największymi światowymi graczami, oferując swoje wyroby nie tylko w Polsce, lecz także za granicą. W związku z wojną w Ukrainie spółka wycofała się z rynków rosyjskiego i białoruskiego. Rozwija za to sprzedaż nad Dnieprem. W ostatnim czasie Wilk Elektronik stawia na rozwój segmentu sprzedaży przemysłowej.

– Dziękuję w imieniu swoim i pracowników zaprzyznane wyróżnienie. Todzięki ich sumiennej pracy, ukierunkowanej na jakość, firma wyrosła na czołowego gracza na rynku. Tę nagrodę traktuję jak uznanie nie tylko dla naszego przedsiębiorstwa, lecz także dla branży, w której działa, oraz dla firm rodzinnych. Patrząc na nasze 30-letnie doświadczenie, na inwestycje, jakie poczyniliśmy w moce produkcyjne i modernizację fabryk, mogę powiedzieć, że optymistycznie widzę naszą przyszłość. Nasze produkty są obecne wszędzie: w telefonach, zegarkach, mikrofonach. I będzie ich coraz więcej, bo technologia przez cały czas się rozwija – powiedział Wiesław Wilk, prezes Wilk Elektronik. Dziękował też – jak to określił – najważniejszemu współpracownikowi: swojej żonie, która jest nie tylko muzą, inspiratorem, lecz także dużym wsparciem.

W kategorii „Polska marka” nagrodę otrzymała firma Press Glass. Powstała w 1991 r. jako polsko-szwedzkie joint-venture. Szybko jednak stała się jednym z największych europejskich niezależnych producentów szyb zespolonych i znaczącym graczem w USA. Ponad 30 lat temu zaczynała działalność z jednym zakładem. Dziś ma ich 15 – pięć z nich funkcjonuje w Polsce, sześć na Wyspach Brytyjskich, dwie w USA, jedna w Chorwacji i jedna na Litwie. Firma była dostawcą szyb do dziesiątków obiektów użyteczności publicznej, hoteli, biurowców czy apartamentowców nie tylko w Polsce, Europie, lecz także za oceanem. Wśród krajowych realizacji są takie warszawskie wieżowce jak Złota 44, Q22 czy Hotel InterContinental.

– Pracujemy nad tym, by być ambasadorem polskiej gospodarki. Mamy 15 zakładów produkcyjnych, z których 10 funkcjonuje poza granicami naszego kraju. To sprawia, że większość naszych przychodów pochodzi z zagranicznej działalności. To stanowi świadectwo tego, że rodzime przedsiębiorstwa potrafią sobie radzić w trudnym otoczeniu gospodarczym i wygrywać z konkurencją – powiedział Kazimier Marciniak, dyrektor marketingu Polska i CEE w Press Glass.

Nagroda specjalna FRSE dla Amber Expo

Swoją nagrodę przyznał też partner wydarzenia, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. – Wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz przychylność wobec szkolnictwa i edukacji są fundamentem sukcesu firm w globalnym środowisku. Chcieliśmy uhonorować taką firmę, instytucję lub organizację, która takie pomosty pomiędzy światem edukacji a biznesu buduje i wspiera. Bez wątpienia czynnikiem decyzyjnym była także skala wydarzenia EuroSkills Gdańsk 2023. Organizacja takiego przedsięwzięcia pod kątem operacyjno-technicznym to misja bez precedensu zarówno dla samego organizatora, jak i dla miasta Gdańska – powiedział dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE, który wręczał statuetkę, dodając, że nagroda stanowi podziękowanie za zaangażowanie w przygotowanie wydarzenia, które można uznać za igrzyska olimpijskie umiejętności zawodowych. Wydarzenie jest bowiem odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy. Młodzi fachowcy rywalizują w kilkudziesięciu konkurencjach – od najnowszych technologii komputerowych czy robotyki po zawody tradycyjne, jak gotowanie, fryzjerstwo czy stolarka.

– Z raportów, które ukazały się po wydarzeniu, wynika, że Polska została dobrze oceniona jako organizator. Z punktu widzenia biznesu oraz szkolnictwa jest to najważniejsza i najbardziej prestiżowa impreza zawodowa w Europie. Dzięki know-how naszych partnerów, a mieliśmy ich ponad 80, byliśmy w stanie zorganizować imprezę na najwyższym poziomie. Istotne, że po odebraniu z wiadomych względów Rosji prawa do EuroSkills my mieliśmy na jej organizację tylko półtora roku. To także wspaniała promocja naszego kraju, ale przede wszystkim znakomita okazja dla młodych profesjonalistów, by zaprezentować swoje umiejętności na arenie międzynarodowej – zaznaczył.

Nagrodę specjalną dla Amber Expo odebrali: Andrzej Bojanowski, prezes MTG, oraz Paweł Orłowski, wiceprezes zarządu MTG.

Andrzej Bojanowski przyznał, że realizacja przedsięwzięcia była dużym wyzwaniem. Wymagała stworzenia 53 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej, bo tylko 13 tys. mkw. było gotowe. – Kiedy składaliśmy aplikację na ten projekt, myśleliśmy o jego realizacji w 2027 r. W międzyczasie wybuchła wojna w Ukrainie, przez co było konieczne przyspieszenie prac. Uznaliśmy, że podejmiemy wyzwanie, gdyż mamy doświadczenie w dużych realizacjach. Zorganizowaliśmy przecież w 90 dni szpital polowy w czasie pandemii COVID-19 – powiedział. ©℗