- Nadchodzące wyzwania i kryzys będą zupełnie inne niż w ostatnich dekadach. Ich powody są inne niż te, z którymi dotychczas mieliśmy do czynienia. Pochodzą ze świata przyrody - pandemia COVID-19 - oraz ze świata polityki - wojna. Kryzys ten będzie bardziej rozległy, niebezpieczny i trudniejszy w zarządzaniu niż to, co znamy - mówił Krzysztof Jedlak.

- Spodziewam się wkrótce odbicia w gospodarce i powrotu do optymizmu u przedsiębiorców - rozpoczęła Dominka Bettman, dyrektor generalna Microsoft w Polsce. Leszek Skiba, prezes Banku Pekao, dodał, że czeka nas trudna zima, ale po niej nadejdzie lepszy czas dla biznesu. - Przedsiębiorcy ciągle chcą brać kredyty. Wynika to nie tylko z potrzeby inwestowania, lecz także z chęci posiadania płynności związanej z większymi kosztami pracy czy energii - tłumaczył. Podkreślił, że wzrost popytu na kapitał widać w całym sektorze finansowym, co pokazują m.in. ostatnie dane Narodowego Banku Polskiego.

- Wszystkie firmy przyglądają się wydarzeniom na Wschodzie i przygotowują scenariusze na wszelkie okoliczności. Jeśli system jest oparty na kanałach zdalnych, to sektor bankowy jest w stanie funkcjonować, co widzimy na przykładzie Ukrainy - mówił Leszek Skiba.

Dominika Bettman podkreślała, że dla małych i średnich przedsiębiorstw rozwiązania chmurowe i cyberbezpieczeństwo są dostępne na tej samej zasadzie co dla dużych firm, ponieważ jest to technologia skalowalna i dostosowana kosztowo.

- Cieszę się, że wszyscy dzisiejsi laureaci są w jakiejś formie finansowani przez nas. Zasilanie gospodarki i obywateli w uczciwy, odpowiedzialny kredyt to nasze główne zadanie - dodał prezes zarządu PKO. Podkreślił, jak trudne jest obecnie działanie w biznesie i prognozowanie. - Wszystkie predykcje i modele, które były wykorzystywane do przewidywania przyszłości, zostały brutalnie zweryfikowane - tłumaczył Paweł Gruza. - Najważniejsze jest, abyśmy wszyscy robili to, co możemy, aby się przygotować i dać sobie szanse na wyjście z tego kryzysu jak najszybciej. Myślę, że mądrość i elastyczność polskich przedsiębiorców daje nam dobrą pozycję wyjściową na czas po kryzysie - dodał Paweł Gruza.