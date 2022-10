Digitalizacja i rozwój gospodarki opartej na wiedzy to jedne z tych nośnych tematów, o których przez ostatnie lata powiedziano wiele na branżowych kongresach i dyskusjach gospodarczych wizjonerów. Firmy z cyfrowym DNA, oparte na innowacyjnych technologiach, umiejętnie korzystające ze zmieniających się zwyczajów i zachowań konsumentów , królują dzisiaj w światowej gospodarce. Wystarczy spojrzeć, jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniał się skład listy Global Fortune 500, by stwierdzić, że teraźniejszość i przyszłość jest cyfrowa. I aby załapać się do tego „digitalnego wyścigu zbrojeń”, bardziej unowocześnić się muszą najbardziej tradycyjne sektory gospodarki.

Gaming to z założenia rynek globalny, co oznacza także konieczność konkurowania o talenty z cyfrowymi czempionami z całego świata. W Techlandzie już teraz istotny procent pracowników to obcokrajowcy. Nie jesteśmy już rynkiem na dorobku, ale miejscem, gdzie można realizować z powodzeniem największe ambitne projekty w branży – żadna inna część polskiej gospodarki nie daje takich szans talentom na zaistnienie na globalnej scenie. Oczywiście, jak każdy sektor, nie działamy w cyfrowej próżni i potrzebujemy bardzo konkretnych rozwiązań, by się rozwijać i pozostać konkurencyjnym w stosunku do innych firm z USA czy Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Czech.

Stworzenie cyfrowego produktu w postaci gry AAA to niezwykle skomplikowane przedsięwzięcie, które zazwyczaj trwa około pięciu lat, angażując przy tym środki rzędu kilkuset milionów dolarów. Kluczem jest kapitał ludzki. Jednak w przypadku gamingu same umiejętności IT to za mało – to umiejętne łączenie wody z ogniem: najwyższej klasy umiejętności informatycznych, z pomysłowością i nieszablonowością. Aby osiągnąć sukces w gamingu, niezbędne są niemal nieprzebrane zasoby kreacji – właśnie otwartość i pomysłowość, zaangażowanie najlepszych specjalistów to kolejny element konieczny do budowania zespołów takich jak nasz w Techlandzie.