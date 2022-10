W najbliższym czasie, prawdopodobnie w ten wtorek, projekt regulacji kluczowej dla rynku telekomunikacyjnego trafi na posiedzenie Rady Ministrów – wynika z nieoficjalnych informacji DGP. Zatwierdzenie go przez rząd to ostatni etap przed przekazaniem prawa komunikacji elektronicznej (PKE) do Sejmu.