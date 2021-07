Izba Gospodarcza Transportu Lądowego wspólnie z inną organizacją branżową – Railway Business Forum zwróciły się z apelem do Ministerstwa Finansów o wprowadzenie mechanizmu, który zapewniłby stabilne przekazywanie środków na inwestycje kolejowe. Chodzi np. o rozwiązania, z których korzysta Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przy realizacji swoich przedsięwzięć. Krajowy Fundusz Drogowy działa w ten sposób, że przetargi na ekspresówki czy autostrady można przeprowadzać nawet wówczas, kiedy fundusze unijne nie są jeszcze potwierdzone. – Wszystko przez to, że KFD może się zadłużać, a Fundusz Kolejowy nie. Dług tego pierwszego to już grubo ponad 50 mld zł. W przypadku kolei wystarczyłoby ok. 8 mld zł. Można by np. wypuścić trzyletnie obligacje – mówi Adrian Furgalski, przewodniczący Railway Business Forum. Dodaje, że po przyjęciu perspektywy unijnej na lata 2021–2027 nowy Krajowy Program Kolejowy realnie zostanie zatwierdzony dopiero w 2022 r. – Nie można tyle czekać z przetargami – zaznacza.