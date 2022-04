Powodów pogarszającej się sytuacji jest kilka. Przede wszystkim stosowanie antybiotyków jest zbyt powszechne - lekarze przepisują je pomimo braku odpowiedniej diagnostyki, często na wszelki wypadek. Tak jest chociażby w Polsce. Skutek jest taki, że nawet 30 proc. występujących w naszym kraju bakterii gronkowca mogło zyskać oporność na stosowane medykamenty. Zaś w państwach, gdzie antybiotyki można kupić bez recepty, odsetek niemożliwych do zwalczenia drobnoustrojów może sięgać nawet 80 proc. Co gorsza, tego typu leki często stosowane są też w rolnictwie - dodaje się je np. do pasz, aby hodowla zwierząt była szybsza i wydajniejsza. Potem cząsteczki leków są przez nas spożywane wraz z mięsem albo trafiają do wód gruntowych.