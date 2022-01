Ekonomiści radzą jednak, by z zerogodzinówkami walczyć. Tylko że… nie wszędzie. O ile – zdaniem ekonomistów – powinny one pozostać dopuszczalną formą zatrudnienia w najmniejszych przedsiębiorstwach, o tyle trzeba ograniczyć ich stosowanie w firmach dużych. Należy też aktywnie zachęcać przedsiębiorstwa , by oferowały swoim ludziom stałe kontrakty, np. nagradzając je za to regulacyjnie lub podatkowo.