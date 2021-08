Piszę o tym wszystkim, by jakoś umiejscowić Dziewita na polskiej mapie wydawniczej. Ale także po to, by przygotować państwa na jego kolejny projekt książkowy. Czyli na „Homo entera” – wydaną w formacie przypominającym smartfona książeczkę (nieco ponad 160 stron). Jest to znowu gatunkowa hybryda. Trochę poradnik postępowania w sieci, a trochę esej w konwencji elegii za utraconym papierowym światem. Dziewit pisze o niebezpieczeństwach wynikających z bycia w stanie ciągłego stanu online. Momentami jest tu wręcz bliski postulatowi antycyfrowego postu. Ascezy, która niejednemu z nas (a może i większości) dobrze by się pewnie przysłużyła. Wszystko to podane jest w formie przystępnej, bez napuszenia czy nadmiernego pouczania.