Kierownik jednostki może oczywiście na mocy zarządzenia wewnętrznego decydować o roli głównego księgowego i podległego mu personelu w wykonywaniu zadań inwentaryzacyjnych. W stanowisku KSR jest wskazówka, że ze względu na to, iż inwentaryzacja drogą spisu z natury jest elementem rachunkowości , a jej terminowe i właściwe przeprowadzenie warunkuje rzetelność i kompletność ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego, zadaniem księgowego jest wspomaganie kierownika jednostki w sprawach dotyczących inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury. Główny księgowy może więc sprawować nadzór nad przeprowadzeniem spisu z natury, rozliczeniem powstałych różnic w toku inwentaryzacji (pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych). To właśnie zwykle do kompetencji głównego księgowego należy przedstawienie kierownikowi jednostki wniosków w sprawie m.in. powołania przewodniczącego bądź całego składu komisji inwentaryzacyjnej, a także innych niezbędnych organów (np. rzeczoznawców do oceny przydatności zapasów, do określania stopnia winy osób odpowiedzialnych). Ponadto główny księgowy może przygotowywać projekty instrukcji inwentaryzacyjnej i zarządzeń wewnętrznych w sprawie inwentaryzacji. Jemu także zazwyczaj powierza się sprawowanie ogólnego nadzoru merytorycznego nad przygotowaniem, przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji. Co ważne, zwykle dopiero po zaopiniowaniu przez głównego księgowego kierownik jednostki rozpatruje i zatwierdza (lub nie) wnioski komisji inwentaryzacyjnej w sprawie sposobu rozliczania różnic inwentaryzacyjnych.