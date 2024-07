Od 1 lipca tego roku rolnicy w Polsce mogą spodziewać się rekordowych kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla ciągników i innych pojazdów rolniczych. Zgodnie z nowymi przepisami, za niespełnienie tego obowiązku kary mogą sięgnąć nawet 12 900 zł.

Ubezpieczenie OC jest obligatoryjne nie tylko dla właścicieli samochodów osobowych i ciężarowych, ale również dla rolników posiadających ciągniki, przyczepy i inne maszyny rolnicze. Polisa OC dla ciągników i przyczep musi być wykupiona na 12 miesięcy w roku. Natomiast dla pojazdów wolnobieżnych, takich jak kombajny czy inne samobieżne maszyny rolnicze, leśne i budowlane, możliwe jest wykupienie krótkoterminowej polisy, np. na czas żniw. Nawet jeśli maszyna nie wymaga rejestracji, to w momencie udziału w ruchu drogowym musi posiadać ważne ubezpieczenie OC.

Rekordowe kary dla rolników za brak OC pojazdów

Kary za brak ubezpieczenia OC dla rolników są obecnie na rekordowo wysokim poziomie. W ostatnich latach maksymalne kary za brak OC w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych znacznie wzrosły, a od 1 lipca 2024 r. również dla ciągników i innych maszyn rolniczych będą obowiązywały wyższe stawki kar. Wysokość kary jest zależna od rodzaju pojazdu oraz okresu, przez który pojazd był nieubezpieczony.

Nowe stawki kar za brak OC są bezpośrednio powiązane z wysokością płacy minimalnej, która od 1 lipca wzrośnie do 4300 zł brutto. Zgodnie z nowymi przepisami, kary za brak OC dla ciągników i przyczep rolniczych wyniosą od 290 zł do 1430 zł, w zależności od długości okresu bez ważnego ubezpieczenia. Dla porównania, brak OC dla samochodu osobowego może skutkować karą do 8600 zł, a dla samochodu ciężarowego nawet do 12 900 zł.

Kto może sprawdzić ważność OC ciągnika lub maszyn rolniczych?

Kontrolą spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Oprócz UFG, ważność OC mogą sprawdzać także policja, straż graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego (ITD), organy celne oraz organy rejestrujące pojazdy. W przypadku stwierdzenia braku ważności OC podczas kontroli, informacja ta zostaje przekazana do UFG w ciągu 14 dni.

Aby uniknąć wysokich kar, rolnicy powinni regularnie sprawdzać ważność ubezpieczenia swoich pojazdów. Koszt ubezpieczenia OC dla ciągnika rolniczego jest znacznie niższy niż potencjalne kary – ceny polis zaczynają się już od 60–100 zł. Należy pamiętać, że brak ciągłości w ubezpieczeniu, nawet przez jeden dzień, może skutkować nałożeniem kary. Ubezpieczenie powinno być wykupione przed rejestracją pojazdu lub przed wyjazdem na drogę publiczną.

Ceny OC dla ciągników wzrosły wielokrotnie

Pomimo reklamowanych niskich stawek ubezpieczenia OC, rzeczywistość może być inna. Jak zauważył jeden z Czytelników, w 2023 roku koszt OC dla ciągnika z 1982 roku wynosił mniej niż 200 zł, a obecnie propozycje ubezpieczycieli na podobny pakiet to już 1280 zł. Indywidualna wycena kierowcy i maszyny może znacząco odbiegać od reklamowanych stawek, co wskazuje na konieczność dokładnej analizy ofert ubezpieczycieli.