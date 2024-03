Zdjęcia Rihanny w butach Pumy doprowadziły do unieważnienia prawa do wspólnotowego wzoru na buty. Sąd UE uznał, że skoro prezentowała to obuwie przed rejestracją wzoru, to nie przysługuje mu ochrona.

W 2016 r. Puma zarejestrowała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) nowy wzór butów sportowych z charakterystyczną grubą podeszwą. W 2022 r. holenderski producent obuwia doprowadził do unieważnienia ochrony wspomnianego wzoru. Dowiódł bowiem, że rok przed jego rejestracją znana piosenkarka Rihanna chodziła w tych butach. Potwierdzało to wiele zdjęć opublikowanych w związku z objęciem przez nią stanowiska dyrektorki artystycznej Pumy. Ukazały się one m.in. na koncie artystki na Instagramie.

Puma, która zaskarżyła decyzję o unieważnieniu ochrony wzoru, twierdziła, że na zdjęciach nie można było rozpoznać charakterystycznych cech obuwia, gdyż były one niewielkich rozmiarów i słabej jakości. Co więcej, użytkownicy przeglądają Instagram głównie na smartfonach, na których trudno wychwycić szczegóły. A gdyby nawet, to jest mało prawdopodobne, by wyspecjalizowane kręgi w Unii Europejskiej widziały te zdjęcia.

Sąd UE nie podzielił tej argumentacji. Zgodził się z EUIPO, że na zdjęciach gołym okiem można dostrzec charakterystyczne cechy butów, m.in. grubą podeszwę w pionowe paski.

„Z samego tylko tego względu, że w grudniu 2014 r. Rihanna była światowej sławy gwiazdą muzyki pop, należy zauważyć, że zarówno jej fani, jak i środowiska specjalizujące się w sektorze mody wykazywały w tym czasie szczególne zainteresowanie butami, które miała na sobie” – uznał Sąd UE.©℗

orzecznictwo