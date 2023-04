Przedsiębiorca wpisany do CEIDG od 1 lipca br. będzie musiał zawiadamiać sąd o każdej zmianie adresu do doręczeń. To zmiana, jaką niesie ze sobą nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego - pisze Anna Grudzień-Kurpiewska, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.

Rewolucyjne zmiany w zakresie doręczeń sądowych przyniosła już wcześniej nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego z 2019 r. Przede wszystkim zlikwidowała tzw. fikcję doręczenia, która polegała na tym, że przesyłka sądowa awizowana dwukrotnie i powracająca do sądu z adnotacją „nie podjęto w terminie” uważana była za skutecznie doręczoną. Powodowało to wiele problemów faktycznych i proceduralnych. Zdarzało się bowiem, że ludzie dowiadywali się o prowadzonych wobec nich postępowaniach po kilku latach czy na etapie postępowania egzekucyjnego. Nowela z 2019 r. wprowadziła zasadę, według której niemożność doręczenia przez sąd przesyłki powodowała obowiązek dostarczenia jej przez komornika sądowego. W tym celu sąd przekazywał przesyłkę adresowaną do pozwanego powodowi. Powód natomiast zlecał jej doręczenie poprzez komornika.