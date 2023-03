Rząd brytyjski zamierza uregulować płatności odroczone, czyli buy now, pay later (BNPL). Uważa bowiem, że brak ograniczeń w zakresie 30-dniowych pożyczek może doprowadzić do niekontrolowanego zadłużenia. Zapytani przez nas prawnicy uznają, że polskie przepisy, choć ogólne, są jednak wystarczające.